Logan Brown, el padre que será madre: "Soy un hombre trans embarazado"

Ejemplo de diversidad. Con su visible tripa característica del tercer trimestre de embarazo, Logan Brown aparece en la portada de la edición Pride de Glamour UK. Tras la publicación de la revista, su nombre se hecho popular, con miles de personas celebrando su paternidad. Logan tiene 27 años y es escritor, que además trabaja ofreciendo apoyo a niños. Se hizo conocido al dar visibilidad a su trayectoria como hombre transgénero embarazado. Ejemplo de diversidad, conocemos su historia.

La edición 'Pride' de GLAMOUR celebra de esta manera la alianza existente entre las mujeres (cisgénero o no) y las personas transgénero mediante experiencias compartidas, en particular el embarazo, la atención médica y el parto, algo de lo que no se suele hablar con asiduidad con respecto a la comunidad transgénero.

En su blog 'Up The Duff Man' ha contado la experiencia de ser padre trans. Además, desde GLAMOUR se reunieron con Logan dos semanas antes de dar a luz a su hija, Nova, para conocer su experiencia y trayectoria.

"No me di cuenta de que ser trans es lo que soy"

Sobre el significado de la familia, confiesa que se crio "en una familia muy unida", por lo que explica que "traer un bebé al mundo en una relación queer es la mejor sensación que he tenido", pues "siento que podremos amarnos y apreciarnos, y mi hija podrá crecer sabiendo que siempre será amada y aceptada por quien sea. Y creo que eso es algo realmente importante para ella"

"Tuve muy mala salud mental mientras crecía. Estuve constantemente en terapia"

Habla abiertamente sobre la disforia de género, pues "desde que era joven, siempre tuve estos sentimientos extraños que nunca entendí completamente hasta que me hice mayor", relacionados con eso, la disforia de género, sobre todo "con mi pecho", confiesa. Reconoce que "había estado en situaciones en las que me vendaba el pecho, me ponía cierta ropa que pensaba que usaban los niños y luego me la quitaba de inmediato por vergüenza", algo que sucedió durante años y que "fue realmente difícil", al no hablarlo con nadie. Explica que tampoco había "información disponible" con la que documentarse y reconocerse.

"No me di cuenta de que ser trans es lo que soy. Tuve muy mala salud mental mientras crecía. Estuve constantemente en terapia", sentencia.

"Salí del armario como lesbiana con 13 años"

En esta entrevista explica que "cuando tenía 13 años, en realidad salí del armario como lesbiana, y siento que eso tenía más que ver con la forma en que me vestía. Como me vestía como una 'marimacho', la gente me decía que era lesbiana. Los adultos literalmente me decían: '¿Por qué llevas eso? ¿Eres lesbiana?' Y yo no lo sabía".

Así se enteró del embarazo

No ha dudado en confesar cómo se enteró del embarazo. "Un día, tuve esta sensación realmente extraña; era temprano en la mañana y Bailey estaba durmiendo. Me hice una prueba de embarazo y dio positivo". explica. Y es que "había estado sin testosterona por un tiempo debido a algunos problemas de salud". Su reacción, reconoce, "fue como si todo mi mundo se detuviera. Que todo, toda mi masculinidad por la que he trabajado duro, durante tanto tiempo, se sentía completamente borrada".

¿Cómo se lo contó a su pareja? "Fue muy difícil porque, ¿cómo le dices a tu pareja: "Oh, estoy embarazada, pero oh, también soy tu novio". Finalmente los desperté, pero no pude sacar las palabras de mi boca para decirlo, porque es algo que simplemente no dices como hombre. Finalmente, les dije: "Estoy embarazada", y tuve un momento para pensar: "Esto está bien", y luego dije: "Oh, no, esto no está bien". ¿Qué pasa con mi carrera? ¡Eres… eres un hombre embarazado! Y ambos hacíamos eso constantemente de 'Oh, Dios mío'. Y no hablamos durante dos horas".

Tenemos mucha suerte y estoy orgulloso de hacer lo que estamos haciendo

Una reacción de sentimientos encontrados por parte de ambos. Una situación en la que, explica, "sentí que todo dependía de mí, en cierto modo, porque es mi cuerpo. Sentí una propiedad". Sin embargo, "pasé tanto tiempo sintiéndome avergonzado y siendo duro conmigo mismo hasta que pensé: 'Puedes disfrutar este proceso o ponértelo realmente difícil'. Soy un hombre embarazado, tenemos mucha suerte y estoy orgulloso de hacer lo que estamos haciendo".