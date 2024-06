La llamada de lo salvaje: Diesel, el burro que se perdió hace 5 años y que ha sido adoptado por una familia de alces

"Una llamada resonaba en lo profundo del bosque y, cada vez que la oía, misteriosa, emotiva y atrayente, se sentía empujado a volver la espalda al fuego y a la tierra hollada a su alrededor para sumergirse en la espesura y seguir adelante, sin saber hacia dónde ni por qué, ni preguntárselo siquiera, tan imperativa era la llamada de las profundidades del bosque". Jack London nos presentaba así, con una indomable vitalidad, a Buck, el protagonista de 'La llamada de lo salvaje': un perro encargado de tirar de un trineo de nieve a través del indómito y helado Yukón durante la fiebre del oro. Buck abandonará su mundo para seguir la llamada de su instinto más ancestral y adentrarse en la naturaleza más salvaje, donde se encontrará con su hermano el lobo. Y algo muy parecido, precisamente, es lo que le ha ocurrido a Diesel: tres perderse hace cinco años, este burro se fue a vivir al bosque, donde ahora se ha descubierto que ha sido adoptado por una familia de alces.

Para conocer el origen de esta historia hay que remontarse más de cinco años atrás, a la región de Auburn, en California (EEUU). En tal lugar y en tal fecha, David Drewry, un vecino de la zona salió de excursión junto a su burro Diesel para disfrutar de un paseo por la naturaleza, algo que solían hacer con frecuencia. Pero lo que comenzó como una caminata como tantas otras, acabó dando un giro inesperado.

Durante ese paseo, algo asustó a Diesel, lo que hizo que el animal saliese corriendo a toda velocidad. David, que consideraba al burro como a un miembro más de la familia, comenzó entonces una desesperada búsqueda durante semanas para dar con él. Para su desgracia, ni siquiera con la ayuda de drones de rescate consiguió localizarlo.

Una semana después de la desaparición, unas cámaras grabaron al animal a varios kilómetros del lugar de los hechos, pero esta fue la última noticia que se tuvo de él. De ahí que tanto David como la familia se pusieran en el peor de los casos: pensaron que Diesel había muerto solo en el bosque.

Una familia muy peculiar

Ahora, más de cinco años después de aquello, las buenas noticias por fin han llegado. No es que Diesel no solo no esté muerto, sino que ha encontrado una nueva familia. Esta vez no de humanos. Tampoco de burros, sino de una manada de alces que le han adoptado como a uno más.

El triatleta Max Fennell ha sido el 'anunciador' de esta buena nueva. A finales de marzo, el deportista compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se mostraba realmente sorprendido por lo que había encontrado durante una salida a la naturaleza: un burro entre alces que formaban todos ellos una peculiar familia. Un burro que, precisamente, era Diesel.

El más imágenes compartidas por Fennell puede verse que el burro se comporta exactamente igual que los alces, sus nuevos compañeros de vida: se mueve al unísono con ellos, come hierba de la misma manera, se alarma ante los mismos estímulos externos...

"Probablemente uno de mis viajes de caza más salvajes hasta la fecha. Me encontré con una manada de alces que habían adoptado un burro. ¡No puedo dejar de verlo y me sorprende que el burro se vea feliz y saludable!", escribió el triatleta en ese post de Instagram.

"Está viviendo su mejor vida"

Las imágenes, que se han difundido a través de varias cadenas estadounidenses, han llegado hasta la familia Drewry que ha confirmado que, efectivamente, el burro se trata de su querido Diesel. "Está viviendo su mejor vida, se le ve feliz. Está sano y es un alivio poder volver a verle con vida", dijeron durante una entrevista a la CBS.

Unas palabras que hacen entrever que el reencuentro entre la familia y Diesel no se va a producir y que van a preferir dejarle vivir su nueva vida junto a sus nuevos amigos, estos alces que le acogieron en uno de sus peores momentos.

