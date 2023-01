La línea roja que supone el envío de cazabombarderos a Ucrania: "Solo se hará cuando no haya más remedio"

La petición de Ucrania sobre el envío de cazabombarderos desde Occidente se puso sobre la mesa el pasado día 26 de enero, lo que generó un debate interno ente los aliados de la OTAN. Berlín y Washington se mostraron reticentes de entrada, aunque otros gobiernos estaban dispuestos a considerar estos envíos.

Después de aprobarse el envío de tanques, el presidente ucraniano Zelenski marcó su siguiente objetivo: Ucrania necesita los aviones de combate para poder atacar por el aire a las fuerzas rusas.

En Bruselas las opiniones son diversas: oficialmente el envío no está sobre la mesa, aunque hay países que muestran una relativa sintonía con la idea. Desde la parte ucraniana creen que solo es cuestión de tiempo que se hagan los envío de cazas de combate, aunque los pesos pesados de la OTAN no lo contemplan. No obstante, el apoyo a Ucrania sigue siendo total, algo que, desde Rusia lo ven como cruzar una línea roja.

Necesitan los tanques cuanto antes

El presidente de Ucrania agradeció el envío de tanques, pero demanda que la entrega tiene que ser ágil y deprisa. Le preocupa cuándo van a llegar finalmente estos carros de combate, ya que el conflicto bélico se está llevando a un punto aun más preocupante. Además de la necesidad que hay en recibir cuanto antes armas, en la lista de peticiones ucraniana también están los aviones de combate, como el modelo F-16.

Los analistas coinciden sobre la prolongación del la Guerra: "Si se prolonga, como parece, no será cuestión de ayudar a Ucrania con aviones de combate, sino de cuándo". Por todo esto, Ucrania necesita respuestas y ayudas rápidas, pero Estados Unidos asume que no hay líneas rojas y que serán las condiciones sobre el terreno las que determinen la evolución de las decisiones.

Nuvas metas ucranianas

Ucrania ha reservado 50 pilotos para los F-16 y quiere que los entrene Estados Unidos. Y es que, después de anunciarse el envío de tanques, dejan entrever que "hay nuevas metas, aviones de combate occidentales". Así lo aseguraba Dymitro Kuleba, ministro de asuntos exteriores Ucraniano, en su cuenta de Twitter.

El portavoz de seguridad nacional estadunidense matiza que "actuarán según evolucione el terreno. Se entregarán modernos aviones de combate para expertos en seguridad". El analista Malik Kaylan asegura que sería tal paso adelante a los ojos del mundo, casi como integrar a Ucrania en la OTAN, que solo se hará cuando no haya más remedio".

La previsión apunta a 2024

Para expertos como Juan Rodríguez Garat, ex almirante de flota, "hasta que no se vea el efecto de los carros de combate, no se planteará enserio la entrega de los aviones de combate y eso nos pone, en otoño de este año, quizás". Pero dado la complejidad del asunto, Ucrania solo podría actuar con los F-16 muy adentrado 2024.