El 'caníbal de Ventas' pide ingresar en un centro psiquiátrico: "Le hice a mi madre lo que me decían las voces"

Alberto S.G., más conocido como el 'caníbal de Ventas', condenado a 15 años de cárcel por matar, descuartizar y posteriormente profanar el cadáver de su madre, ha solicitado ayuda para salir de prisión e ingresar en un centro psiquiátrico penitenciario, según informa Europa Press.

Un jurado popular declaró culpable al joven en mayo de 2021 del homicidio y profanación del cadáver de su madre, a quien desmembró con un serrucho e ingirió parte de sus restos en el piso del barrio de la Guindalera en el que ambos residían. El tribunal en aquel entonces no estimó que el acusado sufriera un brote psicótico.

En una carta remitida a un abogado, el preso se queja de que tras su detención en febrero de 2019, no le trasladaron a un hospital para una valoración psíquica y que los agentes no le leyeron sus derechos mientras llevaban a cabo el arresto. "Antes de que empezara mi juicio, mi abogado me dijo que alegara que no recordaba nada, cosa que hice sin convicción porque yo ya declaré a la jueza lo ocurrido durante la investigación. No me sentí defendido, no hizo buen trabajo", escribe.

"Sufrí una enajenación mental transitoria motivada por el consumo de cannabis y no vivía la realidad tal y como es, sino que deliraba y tenía psicosis y paranoia. Además, acabé haciéndole a mi madre lo que me decían las voces y lo que veía en mis alucinaciones visuales", añade en el texto.

El preso se puso recientemente en contacto con el abogado Julen Martínez, de Valmaseda abogados, para que le representara y le ayude a ingresar en un centro psiquiátrico. "Esta persona no quiere salir a la calle, sabe que es un peligro para la sociedad", ha señalado el letrado en declaraciones a Europa Press.

Delitos impuestos

Alberto fue declarado culpable de un delito de homicidio, con el agravante de parentesco, y otro delito de profanación de cadáveres, en el que también concurre la misma circunstancia agravante, tras considerarle autor de la muerte de su madre en una fecha no determinada entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2019. También se le condenó por descuartizar los restos para, a continuación, alimentarse con el cadáver durante, al menos, quince días, según el jurado popular que siguió la vista oral.

Respecto a una posible enajenación mental, los magistrados sustentaban que "ni por las pruebas documentales, ni por las declaraciones de los testigos, ha resultado probado que el acusado sufriera una alteración psíquica que le dificultara el procesamiento correcto de la información general que determinara una alteración grave de la conciencia de la realidad de forma que anulara sus facultades volitivas y cognoscitivas". Además de la pena de prisión, fue condenado a indemnizar con 60.000 euros a su hermano por el fallecimiento de la madre común, según dicta el fallo judicial.

Los agentes que acudieron a la vivienda, situado en el barrio de la Guindalera, describieron en el juicio la espeluznante escena que encontraron al llegar. Nada más entrar en la casa, el chico confesó que había matado a su progenitora. Posteriormente encontraron multitud de restos cadavéricos esparcidos por toda la casa

