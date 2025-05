Kim Kardashian se rompe al recordar la noche del robo millonario en París: "Pensaba que iban a encontrarme muerta en la cama"

El antiguo Palacio de Justicia de París ha vivido este martes una jornada de máxima expectación por la llegada de una persona: Kim Kardashian, quien acudía a declarar por primera vez en el juicio contra los presuntos autores del atraco que sufrió en 2016 en un hotel de la capital francesa. Acompañada de su madre, Kris Jenner, Kardashian llegó al tribunal rodeada de seguridad.

Cerca de 500 periodistas se acreditaron para cubrir una jornada que no presenciaba París desde hace años. La megainfluencer apareció vestida con una americana negra, falda, gafas de sol y entró por la puerta trasera del tribunal. Su testimonio llega semanas después del comienzo del juicio a finales de abril y cuyo veredicto está previsto para el 23 de mayo.

Este caso se considera el mayor robo a una persona en Francia en las dos últimas décadas. Cinco hombre, de unos 70 años, están acusados de irrumpir en la habitación de Kim en el hotel 'No Adress' durante la Semana de la Moda del París, inmovilizarla y robarle joyas valoradas en 10 millones de dólares, entre ellas un anillo de compromiso valorado en cuatro millones que le regaló Kanye West, en aquel entonces su esposo.

¿Qué ocurrió aquella noche?

Kim Kardashian ha relatado con detalles el horror vivido aquella madrugada del 3 de octubre de 2016, poco antes de las tres de la mañana. "Estaba segura de que iba a morir, absolutamente", ha confesado al tribunal cuando le preguntaron si temió por su vida. Describió cómo dos hombres vestidos de policías, junto con un vigilante del hotel, entraron en su habitación. "No sabía qué estaba pasando. Había muchos ataques terroristas en ese momento, no sabía si era un ataque", recordó.

Uno de los asaltantes la tiró a la cama y comenzó a atarla con bridas mientras otro la apuntaba con una pistola. En ese momento, se le cayó la bata, quedando desnuda, y pensó que la iban a violar. "Me preparé mentalmente para eso", dijo con la voz entrecortada. Durante el asalto, Kim hablaba con el vigilante, preguntándole si iban a morir. Él no mostraba expresión y respondía con un "no lo sé". "Le decía: 'Tengo hijos, tengo que volver a casa'", relató entre lágrimas.

Durante su declaración, Kim se ha emocionado varias veces. Recordaba que: "Cerré los ojos y recé por mi familia, por mi hermana. Pensaba que iban a encontrarme muerta en la cama". Una de las escenas más emotivas ha sido cuando el presidente del tribunal ha leído la carta de uno de los acusados, un hombre sordo y con dificultades para hablar, que le pedía perdón por el trauma causado. "Aprecio sus palabras y le perdono, pero eso no modifica mi trauma" afirmó la empresaria, que también contó que está estudiando Derecho y cree en las segundas oportunidades.

Un trauma que le acompaña

El robo no solo fue un golpe económico para la empresaria, sino que ha marcado su vida personal y profesional. Ha explicado que vive rodeada de seguridad: "Necesito entre cuatro y seis agentes de seguridad en mi casa para poder dormir". Cuenta que cuando viaja, lo hace con guardias de seguridad en el exterior e interior del hotel, en cada piso y en habitaciones contiguas. Incluso en sus desplazamientos en coche, siempre va acompañada por un guardaespaldas y evita hablar con chóferes que no sean de su confianza.

Además, ha confesado que el trauma la ha afectado en su trabajo. "Ya no publico fotos ni vídeos en redes sociales en tiempo real, salvo que sea un acto público y después cambio de destino", reveló. A pesar de que han pasado nueve años, sigue asustándose ante ruidos inesperados y ha necesitado terapia para lidiar con el miedo.

Se sospecha que los ladrones rastrearon a Kim gracias a sus publicaciones en Instagram, donde mostraba detalles de su estancia en París. El proceso judicial continúa, con diez acusados enfrentándose a cargos que incluyen robo a mano armada, secuestro y complicidad. El veredicto se espera para el 23 de mayo.

