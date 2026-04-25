Kate Middleton reaparece en un homenaje a los combatientes de la Primera Guerra Mundial

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha reaparecido públicamente en un homenaje a los combatientes de la Primera Guerra Mundial. Su presencia no ha pasado desapercibida, tanto por el simbolismo del acto como por la imagen elegida para la ocasión.

Kate ha participado en la ofrenda floral ante el Cenotafio en nombre de Carlos III y ha asistido después al servicio de conmemoración y acción de gracias en Westminster Abbey. Su presencia ha tenido además un valor añadido, ya que fue su primera participación en este acto desde 2022 y la primera vez que acudía en solitario en representación de la familia real.

Kate ha lucido un elegante abrigo-vestido en color azul marino, un estilismo sobrio y acorde con la solemnidad del homenaje. Además, ha completado su look con unos pendientes que pertenecieron a Diana de Gales, un guiño muy significativo a la memoria de la recordada princesa.

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