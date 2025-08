El expresidente de Corea del Sur se desnuda para evitar una nueva orden de arresto

El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, ha protagonizado una escena insólita en un centro de detención de Seúl al desnudarse casi por completo y resistirse físicamente a ser arrestado por los fiscales, según ha informado la agencia Yonhap y ha recogido Reuters.

El exmandatario, destituido este año por el Tribunal Constitucional, se enfrenta a varias investigaciones por supuesta corrupción, tráfico de influencias e incluso un proceso por insurrección, un delito que es castigado con cadena perpetua e incluso pena de muerte.

Los fiscales tenían previsto ejecutar una orden de detención contra Yoon para interrogarle por un nuevo caso de presunto tráfico de influencias, pero el exmandatario decidió resistirse de una forma poco común, se quitó la ropa hasta quedarse en ropa interior y se tumbó en el suelo, bloqueando así el intento de arresto.

Según explicó el fiscal especial Oh Jeong Hee, el equipo investigador tenía instrucciones de no emplear la fuerza para garantizar un procedimiento que no fuera traumático. Pero cuando Yoon, en lugar de contribuir: "El sospechoso se negó obstinadamente a ser arrestado mientras yacía en el suelo, sin siquiera ponerse una bata", declaró el fiscal.

Varios escándalos

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur destituyó a Yoon en abril tras considerar inconstitucional su intento de declarar la ley marcial durante una crisis política en 2023. Desde entonces, su situación judicial se ha ido complicando.

Además del proceso por insurrección, un equipo especial de fiscales que se creó con la llegada de su sucesor, el nuevo presidente, Lee Jae Myung, lo investigan por varios escándalos de corrupción y de otros vinculados con su esposa, Kim Keon Hee.

El expresidente ha rechazado en reiteradas ocasiones comparecer antes los fiscales alegando a problemas de salud. Sus abogados han criticado el trato recibido y aseguran que se está violando el derecho a que se produzca un proceso justo.

Por su parte, las autoridades insisten en que las investigaciones van a seguir adelante y que se actuará con firmeza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com