Un jubilado da golosinas con sedantes a menores para abusar sexualmente de ellos en un campamento

Jon Ruben dirigió esos campamentos "durante 27 años" y la investigación comenzó porque su hijastro se preocupó por las dificultades para despertarse o caminar que presentaban los menores.

Captura de pantalla de Stathern Lodge

Captura de pantalla de Stathern Lodge Google Maps

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un hombre de 76 años ha admitido haber abusado sexualmente de dos niños en un campamento de verano de índole cristiana. Mientras estaban en ese campamento, varios niños enfermaron después de ingerir golosinas con sedantes.

En un primer momento, Jon Ruben fue acusado de delitos de negligencia infantil contra tres niños. No obstante, este hombre, casado y padre de dos hijos, se ha vuelto a enfrentar a nuevos cargos cuando compareció ante un juez en el Tribunal de la Corona de Leicester, donde se declaró culpable de un total de 17 cargos en relación con los hechos.

Durante el desarrollo del campamento de Stathern Lodge, Ruben reconoció haber abusado sexualmente de dos menores de nueve y diez años. Asimismo, se declaró culpable de maltrato infantil hacia otras seis víctimas. En concreto, se trataba de seis varones de entre ocho y diez años que fueron drogados. Tal y como detalló el juez Timothy Spencer, las golosinas tenían tranquilizantes.

El acusado inyectó una droga a los caramelos que suministraba a los niños

Todos estos delitos se llevaron a cabo en Stathern Lodge durante los meses de verano. Tal y como afirmó la fiscal, Ruben había dirigido el campamento "durante 27 años" y él mismo "seleccionaba" a los niños que asistían a dicho lugar.

La fiscal continuó relatando que había "un largo historial de niños que se sentían mal durante el desarrollo del campamento" y añadió que, en el caso de Stathern Lodge, el "acusado estaba al mando" y que él "ponía las reglas".

Mary Prior KC, la fiscal del caso, detalló el 'modus operandi' del acusado. Tal y como informó, "Ruben jugaba a, lo que él llamaba, un juego divertido con los niños". Para comenzar ese "juego", "entraba en las habitaciones donde los niños están en pijama" y cada niño tenía que "comerse tres caramelos, muy pegajosos lo más rápido posible". Los niños que ingerían estos caramelos, "enfermaban a la mañana siguiente" y muchos de ellos tenían dificultades para despertarse o para caminar.

Tal y como explicó la fiscal, el acusado trituraba las drogas y su objetivo era "abusar sexualmente de los menores que él elegía y se aseguraba que los demás estuviesen dormidos para que no lo presenciasen".

La investigación policial comenzó porque el hijastro estaba "preocupado"

Cuando el hijastro de Ruben observó que varios niños presentaban dificultades para caminar, realizó una llamada a los agentes. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, registraron las pertenencias del acusado. Tras ese breve registro, los agentes encontraron drogas, vaselina, juguetes sexuales y jeringuillas.

Posteriormente, los agentes detuvieron a Ruben en el aparcamiento de un restaurante, que estaba situado a muy pocos kilómetros del campamento Stathern Lodge.

El inspector jefe Holden, de la Policía de Leicestershire, calificó la investigación como "horrible, compleja y emotiva", y aseguró que el enfoque sigue estando en el bienestar y la protección de las víctimas. Por otra parte, la Oficina Independiente de Conducta Policial ha iniciado una investigación interna, ya que la Policía de Leicestershire admitió haber recibido un informe sobre niños enfermos el pasado 27 de julio, pero no visitó el campamento hasta el día siguiente.

