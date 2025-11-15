Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una amenaza de bomba interrumpe la emisión de la cadena francesa BFMTV y obliga a evacuar su sede en París

La sede estuvo desalojada durante dos horas debido a la alerta por bomba. Los hechos ocurrieron en París.

Imagen de la polic&iacute;a francesa en Par&iacute;s

Imagen de la policía francesa en ParísEuropa Press

Neila Gallego
Publicado:

La sede del canal televisivo de información informativo BFMTV en París fue desalojada durante más de dos horas por una falsa alerta de bomba que llevó a evacuar una parte del barrio. La alerta se produce en un contexto de seguridad marcado por el aniversario de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015.

La cadena tuvo que modificar su programa, lo que significó abandonar la cobertura de la actualidad y emitir reportajes grabados durante el tiempo en que duró el desalojo. En total el desalojo duró desde las 15:20 hasta las 17:35 horas.

Así ocurrieron los hechos

En el origen de todo estuvo la recepción por la policía de un mensaje que fue considerado creíble sobre la colocación de una bomba. Las fuerzas del orden interrumpieron el tráfico rodado y del tranvía que circula en las proximidades del edificio, que se encuentra en el distrito XV, y enviaron un equipo de artificieros, así como cinco equipos con perros detectores de explosivos.

Fue entonces cuando la empresa decidió evacuar a todo el equipo que se encontraba en su interior y sustituir la cobertura de la información en directo por programas atemporales mientras duró el registro hasta que se excluyó que se hubiera colocado un artefacto.

Las investigaciones policiales se centran ahora en tratar de determinar el origen de la falsa alerta. Si se llega a identificar a algún responsable, se expondría a penas de hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa.

Este suceso se produce dos días después de la conmemoración del décimo aniversario de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París, los peores ataques sufridos por Francia desde la Segunda Guerra Mundial, que causaron la muerte a 132 personas, así como cientos de heridos.

