Trump asegura que ya ha "ha tomado una decisión" que no puede revelar sobre cómo actuar en Venezuela

Las declaraciones de Trump llegan después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, instase al pueblo estadounidense a "parar la mano enloquecida" de quien ordena llevar una guerra al Caribe".

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald TrumpEFE

Neila Gallego
Publicado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que ya ha determinado cuáles serán los siguientes movimientos de su gobierno en relación a Venezuela y al tráfico de drogas en el Caribe. Trump asegura que se han llevado a cabo "progresos" de los que no puede desvelar por el momento más detalles.

"No puedo decirles de qué se trata, pero hicimos muchos progresos con Venezuela en términos de detener la entrada de drogas", ha expresado. Sin embargo, ha indicado que ya ha "tomado una decisión" sobre el futuro de sus acciones en relación con Venezuela.

Las declaraciones de Trump llegan después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, instase al pueblo estadounidense a "parar la mano enloquecida" de quien ordena llevar una guerra al Caribe", en el marco de la operación militar lanzada por Washington en la región alegando una lucha contra el narcotráfico y que ha generado un aumento de las tensiones entre ambos países.

Operación militar 'Lanza del Sur'

En este contexto, Trump, que ha tildado a Maduro de líder "ilegítimo" y "jefe de una red de narcotráfico" en reiteradas ocasiones, ha autorizado el lanzamiento de la operación militar 'Lanza del Sur' contra los "narcoterroristas" en Latinoamérica. Este lanzamiento se produce un día después de desplegar un nuevo portaaviones en la región y en el marco de unos ataques en el Pacífico y el Caribe que han dejado más de 70 muertos hasta la fecha.

El Pentágono ha reconocido la destrucción de al menos una veintena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico oriental desde septiembre, ataques que han provocado cerca de 80 muertes. Washington sostiene que todas las embarcaciones estaban involucradas en el transporte de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han reforzado notablemente su presencia, con incautaciones de más de76.000 libras de drogasy al menos 15 ataques directos contra presuntas narcolanchas. El despliegue del portaaviones Ford y de varios buques de guerra representa la mayor movilización en la zona en años.

