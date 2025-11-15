Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Israel bombardea el norte y el sur de Gaza pese al alto el fuego

Israel no se ha pronunciado sobre los bombardeos registrados en la Franja.

Autoridades de Gaza cifran en 260 los muertos a manos de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego

EUROPAPRESS

Neila Gallego
Publicado:

El Ejército israelí ha bombardeado diferentes puntos del norte y también el sur de la Franja de Gaza a primera hora de este sábado. Los bombardeos se han registrado pese a que el alto el fuego sigue en vigor, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

La artillería israelí golpeó las afueras del barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza. Asimismo, un dron israelí disparó contra la zona este del campo de refugiados de Yabalia, también en el norte del enclave. Ninguno de estos bombardeos han causado víctimas, de acuerdo con Wafa.

En el sur, buques de la armada israelí abrieron fuego hacia la costa de Rafah.

Israel no se ha pronunciado

El Ejército israelí, por su parte, no se ha pronunciado sobre ninguno de estos ataques aunque suele justificarlos asegurando haber detectado "presencia de terroristas" en la "línea amarilla", el punto al que se han replegado dentro de Gaza en esta primera fase del acuerdo. Desde la llegada de la tregua, el Ejército israelí ha matado a 261 palestinos y causado heridas a otros 632, según el recuento del Ministerio de Sanidad.

La actual ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras los ataques de Hamás, ha matado al menos a 69.187 palestinos, la mayoría niños y mujeres, y herido a otros 170.703. Miles de víctimas permanecen todavía atrapadas bajo los escombros sin poder ser rescatadas por los equipos de la Defensa Civil palestina ante la falta de maquinaria pesada.

