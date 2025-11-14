Muere la influencer, nutricionista y culturista Diana Arêas tras caer desde el tejado de su edificio

La policía brasileña investiga la muerte de la influencer, nutricionista y culturista Diana Arêas, de 39 años, tras caer desde el tejado de su edificio en Campos, al norte de Río de Janeiro. Encontraron su cuerpo el jueves en la zona común del complejo residencial, según informó el medio local J3News.

Horas antes, los servicios de emergencia habían acudido a su apartamento, donde la encontraron con traumatismos por todo el cuerpo. Fue trasladada al hospital, pero según las autoridades, abandonó el centro sanitario sin autorización médica. Poco después, se notificó el hallazgo de su cuerpo en el edificio. Por ahora, la policía no ha dado más detalles sobre las circunstancias de la muerte y mantiene la investigación abierta.

"Atleta, nutricionista y una super máma"

Reconocida en redes por sus rutinas deportivas, sus consejos de nutrición y por competir en varias pruebas de culturismo, Arêas acumulaba más de 200.000 seguidores en Instagram, donde se definía como alguien dedicada a "transformar cuerpos y mentes". Su perfil está repleto de vídeos entrenando y posando, además de imágenes con su hija, a la que muchos seguidores han recordado en sus mensajes de despedida.

Su última publicación, compartida cinco días antes de su muerte, anunciaba un reto físico para el verano e invitaba a sus seguidores a sumarse. El post se ha llenado de comentarios emotivos y de cariño: "Descansa en paz, amiga mía. Que tu alma encuentre la paz con nuestro Padre", escribía una usuaria. "Diana no solo era hermosa, atleta y nutricionista: era una súper mamá y demasiado inteligente", añadía otra.

