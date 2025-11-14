Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

INFLUENCER

Muere la influencer, nutricionista y culturista Diana Arêas tras caer desde el tejado de su edificio

La culturista y nutricionista, con más de 200.000 seguidores, había sido hospitalizada horas antes.

Muere la influencer, nutricionista y culturista Diana Ar&ecirc;as tras caer desde el tejado de su edificio

Muere la influencer, nutricionista y culturista Diana Arêas tras caer desde el tejado de su edificio RRSS (@dianaareasnutri)

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

La policía brasileña investiga la muerte de la influencer, nutricionista y culturista Diana Arêas, de 39 años, tras caer desde el tejado de su edificio en Campos, al norte de Río de Janeiro. Encontraron su cuerpo el jueves en la zona común del complejo residencial, según informó el medio local J3News.

Horas antes, los servicios de emergencia habían acudido a su apartamento, donde la encontraron con traumatismos por todo el cuerpo. Fue trasladada al hospital, pero según las autoridades, abandonó el centro sanitario sin autorización médica. Poco después, se notificó el hallazgo de su cuerpo en el edificio. Por ahora, la policía no ha dado más detalles sobre las circunstancias de la muerte y mantiene la investigación abierta.

"Atleta, nutricionista y una super máma"

Reconocida en redes por sus rutinas deportivas, sus consejos de nutrición y por competir en varias pruebas de culturismo, Arêas acumulaba más de 200.000 seguidores en Instagram, donde se definía como alguien dedicada a "transformar cuerpos y mentes". Su perfil está repleto de vídeos entrenando y posando, además de imágenes con su hija, a la que muchos seguidores han recordado en sus mensajes de despedida.

Su última publicación, compartida cinco días antes de su muerte, anunciaba un reto físico para el verano e invitaba a sus seguidores a sumarse. El post se ha llenado de comentarios emotivos y de cariño: "Descansa en paz, amiga mía. Que tu alma encuentre la paz con nuestro Padre", escribía una usuaria. "Diana no solo era hermosa, atleta y nutricionista: era una súper mamá y demasiado inteligente", añadía otra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Estados Unidos lanza la operación militar 'Lanza del Sur' en plena escalada de tensión con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de Departamento de Guerra, Pete Hegseth

Publicidad

Mundo

Momento del lanzamiento de un cargero espacial chino, en una imagen de archivo

Tres astronautas chinos quedan atrapados en una estación espacial tras descubrir grietas en la ventana de la nave de regreso

Muere la influencer, nutricionista y culturista Diana Arêas tras caer desde el tejado de su edificio

Muere la influencer, nutricionista y culturista Diana Arêas tras caer desde el tejado de su edificio

Carne

Registran la primera muerte por una "alergia a la carne" causada por una garrapata

Tropas españolas desplegadas en Rumanía
Tropas en Rumanía

Tropas españolas de la OTAN se preparan ante una posible invasión: "Una oportunidad para demostrar nuestras capacidades"

Hitler logra el poder absoluto en Alemania
ADN Hitler

Un grupo de científicos analizan el ADN de Hitler y apuntan a que pudo tener micropene por el síndrome de Kallmann

Imagen del lugar del accidente
Accidente

Varias personas muertas tras el choque de un autobús contra una parada en Estocolmo

La Policía ha informado de varias personas muertas y varios heridos tras el choque del autobús.

El cohete New Glenn de Blue Origin despega desde Cabo Cañaveral
Espacio

Jeff Bezos lanza su primera misión a Marte y adelanta a Elon Musk en la carrera espacial

La empresa Blue Origin ha desplegado por primera vez un cohete con sondas de la NASA que llegarán al planeta rojo en septiembre de 2027

Pareja de ancianos caminando

Islas de inmortalidad, cámaras frigoríficas y extractos de semillas: así es como China persigue la vida eterna

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de Departamento de Guerra, Pete Hegseth

Estados Unidos lanza la operación militar 'Lanza del Sur' en plena escalada de tensión con Venezuela

Mili

El servicio militar voluntario en Alemania: incentivos económicos y excepción de obligatoriedad

Publicidad