Alejandro Sanz entrevista a Juan Guaidó y le ofrece el apoyo de "una gran comunidad de artistas en lo que haga falta" para ayudar a Venezuela

Alejandro Sanz ha entrevistado al proclamado presidente de Venezuela Juan Guidó a través de Instagram Live y durante la conversación el cantante le ha asegurado que hay una gran comunidad de artistas "listos para apoyar a Venezuela en lo que haga falta".

"Quiero que sepas que me han contactado todos mis compañeros como Miguel Bosé, Luis Fonsi, Juanes y muchos más con los que no he podido hablar. Todos estamos para apoyar la entrada de la ayuda humanitaria al país", le comunicó el español a Guaidó. Además, todo el tiempo se ha dirigido a él como "presidente" y señaló que, en su opinión, está llevando a cabo este proceso "con dignidad y calma".

Por su parte, Juan Guaidó agradeció al artista el apoyo recibido por su parte y que hubiera su abierto Instagram, con todos los seguidores que tiene, para darle voz. El proclamado presidente volvió a convocar una protesta mundial para este sábado, último día del ultimátum que los líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez, dieron a Nicolás Maduro para que convocara elecciones presidenciales.

Miguel Bosé, el cantante español también se ha pronunciado en las redes, a favor de Juan Guaidó para que sea el nuevo presidente de Venezuela.

El cantante y compositor, Diego Torres, ha escrito en la red social Instagram su apoyo a los venezolanos.

"Este es un mensaje de fuerza, apoyo, resistencia y confianza para nuestros amigos de #Venezuela , quienes han estado con nosotros, SIEMPRE. Ahora, nos toca a nosotros, estamos con ustedes, #Venezolanos".