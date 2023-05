Una joven se gradúa junto a su perro en Nueva Jersey, que recibe también el diploma en Educación

Que el perro es el mejor amigo del hombre ya nadie lo pone en duda. Hace mucho tiempo que estos animales dejaron de ser una mascota para formar parte como miembros imprescindibles de las familias con las que conviven. Hasta el punto de que los hay que se gradúan incluso juntos en la universidad.

Grace Mariani y su perro Justin son inseparables. La joven acaba de graduarse en Educación Primaria Especial y lo ha hecho cómo no acompañada de su can que durante toda la carrera asistió con ella a todas las clases ya que la joven no puede caminar.

Los estudios los cursó en la Universidad Seton Hall en Nueva Jersey y en el momento de la graduación todo estaba preparado para que tanto Grace como Justin pudiesen celebrar el fin de esta etapa. La universidad publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se ve como ambos avanzan juntos a recoger el diploma.

El presidente de la Universidad, Joseph E. Nyre, fue el encargado de entregar el reconocimiento a esta pareja inseparable. En las imágenes se ve como Justin al principio no sabía cómo coger su título hasta que le indican que con la boca.

La historia de Abel

En España conocimos una historia parecida, la de Abel que con 56 años se graduó junto a su perra Desi en la Universidad de Castilla la Mancha. Abel perdió la vista con 50 años y desde entonces Desi fue su guía día a día.

Los compañeros de Abel incluyeron también a Desi en la orla de la promoción, "se unieron todos y dijeron que Desi tenía que salir en la orla". Abel contó a Antena 3 Noticias que la compañía de Desi fue esencial incluso en gestos tan sencillos como encontrar la clase a la que debía dirigirse porque cuando llegó a la facultad "no sabía dónde estaban las clases ni nada."