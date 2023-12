Una joven cuenta su experiencia secuestrada como rehén en Gaza: "Pasé por un holocausto"

El último ataque de las fuerzas israelíes sobre varios puntos de la Franja de Gaza ha dejado al menos 68 muertos. Los bombardeos han caído también en los alrededores de la Universidad de Al Aqsa, matando a unas veinte personas e hiriendo a decenas más.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informa de que los fallecidos tras los bombardeos israelíes ascienden ya a 21.822 y los heridos son más de 56.00 desde el inicio de la ofensiva que comenzó el pasado 7 de octubre.

Mía Shem tiene 21 años y es una de las rehenes liberadas. Fue secuestrada por Hamás el pasado 7 de octubre, en el festival de música que se celebraba cerca de la frontera con Gaza. Ha querido contar su experiencia en una entrevista y asegura que todavía no ha "digerido" su regreso a casa. "No puedo aceptarlo por que hay otras personas allí... y yo sé lo que es estar ahí", recuerda.

En el momento en el que la joven fue liberada tras su secuestro, algunos de los rehenes que siguen allí le pidieron que no les olvidarán. "Vi a otros rehenes que me decían 'por favor, que no nos olviden...' te sientes culpable...", asegura la chica franco-israelí.

"Pasé por un Holocausto", asegura Mia Shem, recordando cómo fueron los días desde que la secuestraron. "El coche de mi amiga comenzó a arder y el fuego me cercaba... De repente pedí ayuda a un tipo que había en la carretera (...) era un terrorista"

Además, asegura que el terrorista le contaba sus problemas con su mujer. "No la ama". Ella cuenta que la esposa del secuestrador tenía celos de ella y por eso la dejaba sin comer.

Confiesa cuál fue su mayor temor durante el cautiverio: "Mi mayor miedo era que me violaran". Temió por su vida en varias ocasiones: por la grave herida en su brazo, por los bombardeos...

Israelíes piden poner fin a la ofensiva

Cientos de personas se concentraron este sábado en Tel Aviv para protestar en contra del Gobierno de Benjamin Netanyahu y exigir la celebración "inmediata" de elecciones, en el contexto del conflicto entre Israel y el Movimiento d Resistencia Islámica (Hamás).

También para pedir el cese de la guerra en Gaza y alcanzar un "acuerdo diplomático". Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advierte de que la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza durará "muchos meses más".

"Mi posición es clara. Vamos a seguir luchando hasta que Hamás sea eliminado y toros nuestros rehenes sean liberados", ha afirmado Netanyahu. "Como primer ministro, rechazo las presiones internacionales para un cese de los combates", añade.