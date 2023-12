Del horror de la guerra a la supervivencia: así ha sido el testimonio de un rehén durante 54 días

Cuando están a punto de cumplirse tres meses de esta guerra, ya no hay ningún lugar seguro en la franja de Gaza. Israel no para de bombardear con especial intensidad en los últimos días del año. También en Cisjordania, donde ha realizado el mayor asalto desde que comenzó la guerra, el pasado 7 de octubre.

Ese mismo día se disputaba el Festival de Música Reim, donde Hamás comenzó una masacre y fueron secuestradas decenas de personas, entre ella Mía Schem. Tras 54 días presa y cautiva en casa de un israelí, ha podido ser liberada. En su paso a la libertad, ha querido conceder una estremecedora entrevista en una televisión israelí donde lo compara con el Holocausto y afirma que "allí todos son terroristas".

"Para mí es importante reflejar la situación real de la gente que vive en Gaza, quiénes son realmente y lo que pasé allí", afirma Mia al comienzo de la entrevista. "De repente empiezo a hacerme preguntas: ¿por qué estoy en la casa de una familia? ¿Por qué hay niños aquí? ¿Por qué hay un mujer aquí?." Mía estuvo encerrada en una habitación oscura, sin permitirla hablar, sin ser vista ni escuchada y siempre escondida, "hay un terrorista mirándote las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mirándote y violándote con sus ojos. No dormí completamente durante los 54 días".

En sus 54 días, Mía tenía miedo de ser violada, miedo de morir y miedo a todo, "yo estaba en su casa, en la de su familia. Su esposa estaba afuera de la habitación con los niños. Esa fue la única razón por la que no me violó. Lo más probable es que si hubiésemos estado solos...", recuerda Mía con tristeza. "Su esposa odiaba el hecho de que él y yo estuviéramos en la misma habitación. Ella lo odiaba, así que jugaba conmigo, ya sabes, nos traía comida para él y no me traía a mí. Yo no comía. durante un día, dos días, tres días. Ella jugaba conmigo".

Se busca un alto el fuego en la guerra

El número de rehenes sigue siendo alto y muchas personas salen a la calle para protestar que sean liberados. Es por ello que en los últimos días comenzó a evaluarse la posibilidad de una nueva tregua, con Israel abierto a aceptar otro cese temporal en los combates. Estamos “preparados para otra pausa humanitaria y ayuda humanitaria adicional (a Gaza) para hacer posible la liberación de rehenes”, declaró el pasado 19 de diciembre el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog.

El último balance de muertos dado por el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, sitúa el número de muertos en los 21.320, se sumaron ayer jueves 200 más. Los heridos, por otro lado, están en los 55.603. Una nueva oportunidad de un alto el fuego es posible: una delegación de Hamás viajará a Egipto (El Cairo) para negociar un acuerdo que pondría fin a la Guerra, según ha asegurado un funcionario de Hamás.