Encierra a su novia y prende fuego a la vivienda en Jaén: la llamada de un vecino salvó la vida de la joven de 18 años

La Policía Nacional ha detenido ayer lunes a un joven de 19 años como presunto autor de un delito de violencia de género perpetrado contra su novia, una chica de 18 años. Los hechos tuvieron lugar en Jaén, en el barrio de Peñamefécit, concretamente en la calle Francisco de Arias, cuando la Sala operativa del 091 recibe una llamada alertando de una “agresión a una víctima en su domicilio”.

Según el testimonio de la muchacha, su novio la habría encerrado en el piso para luego prenderle fuego. Cuando los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local llegaron al inmueble, pudieron observar que se había producido un incendio. Los bomberos también se personaron para intervenir y sofocar el fuego. La joven había inhalado una gran cantidad de humo y fue trasladada por los servicios sanitarios al hospital para ser atendida. Su estado no corre peligro.

Busca al agresor

Tras esto, los agentes de ambos cuerpos iniciaron un operativo de búsqueda para da con el presunto agresor, ya que se encontraba fugado, pero consiguieron localizarlo entorno a las 19:10 de ayer en las inmediaciones de un centro comercial. Por el momento se desconoce si existían precedentes de la misma naturaleza o contaba con antecedentes penales. Sí se sabe que era pareja y convivían en un domicilio familiar.

Llamar salva vidas

En esta ocasión no fue la posible víctima la que advirtió de lo sucedido a la policía, sino un vecino. Gracias a su acción la joven puede contarlo y se activará el protocolo de protección a mujeres que han sufrido violencia machista. Para todas aquellas que están siendo objeto de maltrato, pueden llamar al teléfono 016, no deja rastro en las llamadas y es confidencial. Identificar los primeros signos de este tipo de violencia es fundamental para prevenirla, entre ellos estar sometida a un control continuo, ser forzada a realizar actos que no desea, recibir amenazas, desprecios o privación de libertad, entre otras muchas.

Importante actuar rápido

El ciclo de violencia machista se define en tres fases: tensión, explosión de violencia y arrepentimiento. Ante el primer atisbo hay que actuar. En muchas ocasiones las víctimas conceden varias oportunidades a su pareja cada vez que éste le pide perdón y o realiza promesas de que no volverá a ocurrir; sin embargo, son frecuentes las veces en las que vuelve a pasar y el desenlace puede ser fatal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com