El chef José Andrés ofrece trabajo a la mujer despedida por servir un menú a un niño que no tenía dinero

El chef español José Andrés ha ofrecido trabajo a la trabajadora del comedor del instituto Mascoma Valley Regional de Cannan, que fue despedida por dar gratis a un niño que no tenía dinero un menú de ocho dólares (7,16 euros). "Es una heroína", ha escrito el chef en su cuenta de Twitter.

El cocinero ha ofrecido un puesto a Bonnie Kimball en uno de los nuevos restaurantes de la cadena The Think Food Group que tiene previsto abrir. "Una trabajadora del comedor de la escuela New Hampshire fue despedida por dar comida al estudiante que no podía paga. ¡La heroína es Bonnie Kimball! Si necesita un trabajo tenemos aperturas en @thinkfoodgroup", escribe en su cuenta de Twitter.

La trabajadora fue despedida una semana después de fiar el menú al pequeño por el gerente de distrito de Café Services, la compañía de servicios de alimentos que la contrató.

Jaime Matheson, director de recursos humanos de Café Services, dijo en una declaración que el estudiante no se habría quedado sin una comida. "El estudiante en cuestión recibió un almuerzo. Los estudiantes que acuden a la fila del almuerzo sin dinero reciben un almuerzo de un plato principal o un sándwich más platos de acompañamiento o fruta fresca y leche. Un empleado de la empresa no sería despedido por proporcionar este almuerzo a un estudiante ", dijo Matheson.

