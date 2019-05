Despiden a una trabajadora de comedor por servir un menú escolar de siete euros a un niño que no tenía dinero

Una trabajadora del comedor del instituto Mascoma Valley Regional de Cannan (Nuevo Hampshire) ha sido despedida por dar gratis a un niño que no tenía dinero un menú de ocho dólares (7,16 euros). Cuando el estudiante comenzó a poner la comida en su bandeja para la cual no tenía dinero, Bonnie Kimball no pensó que fuera un gran problema.

La trabajadora pidió al estudiante que se asegurara de pagar al día siguiente. No estaba preocupada, ya que conocía a los padres del menor, y no tenía ninguna duda de que pronto se ocuparían de pagar la cuenta. Pero a la mañana siguiente, eso no fue exactamente lo que sucedió.

Según publica la CNN, aproximadamente una semana después fue despedida por el gerente de distrito de Café Services, la compañía de servicios de alimentos que la contrató. Una foto de su carta de despido muestra que la compañía la acusó de violar sus procedimientos, así como las políticas federales y escolares. La carta tenía fecha del 9 de abril y Kimball asegura que fue despedida el 4 de abril.

"El 28 de marzo, un Gerente de Distrito estaba en el lugar y presenció cómo un estudiante llegaba a la fila con varios alimentos que habían sido pagados. Esto infringe estrictamente nuestros Procedimientos de Manejo de Efectivo, la Política de Cargos de las Escuelas y el Reglamento Federal que rige Comidas gratis", dice la carta.

Jaime Matheson, director de recursos humanos de Café Services, dijo en una declaración que el estudiante no se habría quedado sin una comida. "El estudiante en cuestión recibió un almuerzo. Los estudiantes que acuden a la fila del almuerzo sin dinero reciben un almuerzo de un plato principal o un sándwich más platos de acompañamiento o fruta fresca y leche. Un empleado de la empresa no sería despedido por proporcionar este almuerzo a un estudiante ", dijo Matheson.

"No podemos entrar en detalles porque las decisiones del personal son confidenciales para respetar la privacidad, sin embargo, los empleados reciben y firman su reconocimiento a las políticas de la compañía. Cuando no se cumplen, se implementan acciones correctivas, incluyendo el despido. Nosotros 'estamos todos orgullosos de nuestra capacidad de proporcionar comidas a los necesitados ", continuó la declaración.