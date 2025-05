Joan Paradell, organista emérito de la Capilla Sixtina, relata como es tocar en un cónclave: "Es una emoción que se queda grabada dentro de uno”

El cónclave es uno de los momentos más solemnes y singulares de la Iglesia católica. Mientras los cardenales se reúnen en silencio en busca de un nuevo Papa, hay otro elemento que acompaña el momento: la música.

En ese lenguaje ha dejado su huella Joan Paradell, organista emérito de la Capilla Sixtina y de las celebraciones pontificias, quien rememora con emoción los cónclaves que ha vivido desde su privilegiado lugar junto al altar. "Yo he tocado para tres papas, que venían muy seguido a la Basílica de Santa María la Mayor, pero entré oficialmente con Benedicto XVI y, tras su renuncia, pasé a tocar para Francisco”, señala.

"Yo ya he dado durante muchos años, yo he sido organista de Santa Basílica la Mayor durante más de 30 años y durante más de 10 de las celebraciones del Papa", señala Paradell.

Según describe, estar presente en un cónclave "es una emoción realmente increíble porque todo el clima que se vive es tan particular" y asegura que es "una de esas cosas que se quedan guardadas dentro de uno mismo". Tal y como explica, el papel del organista durante el conclave es fundamental ya que durante el juramento de los cardenales " se toca musica por mucho tiempo"

Además, detalla la libertad que tiene el organista sobre que pieza musical tocar: "Algunas son, sobre todo las partes que canta el coro, son piezas de música del ritual y en todos los cónclaves son las mismas, pero luego lo que toca el organista solo, que acompaña de fondo durante sobre todo el proceso de juramento de los cardenales, el organista no está vinculado, es el mismo organista lo que elige, normalmente se improvisa".

También describe que cuando finaliza el juramento el organista vive un momento muy especial: "Cuando termina el juramento hacen salir a todas las personas que no tienen nada que ver y antes de decir 'extra omnes' nos hacen salir a todos y mientras, el organista está tocando, por lo que es el último en salir de la Capilla Sixtina". Aclara que una vez que comienza la deliberación, ya no queda nadie más en el recinto: "Ya cuando están deliberando no puede estar nadie que no sea ellos, está todo cerrado y no puede entrar nadie más".

Vivió la histórica renuncia de Benedicto XVI

Uno de los momentos más especiales que Paredell vivió en su larga carrera como musico del Vaticano es la histórica renuncia de Benedicto XVI: "Yo estaba en el momento de la renuncia de Benedicto, estaba tocando en esa ocasión, era un momento muy fuerte porque nadie sabía eso, solo dos o tres personas, el maestro de las celebraciones y quizás su hermano, pero nadie sabía”. Y añade: “Nos pidieron todo el mundo sentado y Benedicto formuló en latín toda la declaración de su renuncia y al ver la cara de todos los cardenales que se miraban unos a otros sin creer lo que decía... Ese fue uno de los momentos que nunca puedo olvidar”.

Paradell también acompañó musicalmente el proceso de elección del papa Francisco: "Toqué durante todo el proceso de elección del Papa Francisco, su primera misa".

Preferencias musicales de los papas

Respecto a las preferencias musicales de los papas, recuerda: "Benedicto XVI tocaba muy bien el piano, en algún momento pidió que se tocara una música en particular". También comenta sobre Francisco: "Nos dejaba más libertad, pero siempre siguiendo la liturgia de todo lo que decide".

Por último, hace mención a una tradición musical particular: "Estaba la tradición antigua de cuando el Papa entra en la Basílica de San Pedro, que el coro canta el 'Tu es Petrus', y a lo largo de la historia ha habido muchas composiciones de este tema", y concluye añadiendo que: "A Benedicto le gustaba mucho el de Palestrina".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com