El jefe del Pentágono compartió detalles sobre ataques contra Yemen en un segundo chat de Signal con su familia

La polémica sobre las filtraciones vuelve a sacudir a la Casa Blanca después de que se confirmara que el actual secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió información sensible sobre los ataques aéreos contra posiciones hutíes en Yemen a través de un segundo grupo de chat en la aplicación Signal donde se encontraban miembros de su familia y su círculo cercano.

Los hechos se remontan al 15 de marzo, cuando Hegseth divulgó detalles operativos sobre los inminentes bombardeos, incluyendo los horarios de vuelo de los cazas en un chat privado de Signal, aplicación de mensajería instantánea y llamadas con énfasis en la privacidad y la seguridad, que había creado antes de asumir oficialmente el cargo.

Así las cosas, entre los 13 participantes de este grupo figuraban su esposa, su hermano Phil (asesor en el Departamento de Seguridad Nacional y asignado al Pentágono), y su abogado personal Tim Parlatore.

La información compartida en este segundo chat era similar a la que Hegseth ya había transmitido ese mismo día en otro grupo de Signal.

Desconfianza protocolos seguridad

El uso de esta aplicación ha incrementado las dudas sobre los protocolos de seguridad y el juicio del secretario de Defensa.

Según The New York Times, asesores de Hegseth le habían advertido previamente sobre los riesgos de compartir datos operativos en plataformas no oficiales.

Por su parte, el Pentágono ha negado que se haya divulgado información clasificada y sostiene que no hubo violación de la seguridad nacional pero expertos en seguridad y algunos funcionarios, han expresado preocupación por la exposición de detalles tácticos a personas ajenas a la estructura oficial de defensa, como la esposa de Hegseth.

La operación militar en Yemen, que motivó estas comunicaciones, fue una de las primeras acciones relevantes de Hegseth como jefe del Pentágono y se produjo en respuesta a ataques de los hutíes contra buques internacionales en el mar Rojo.

