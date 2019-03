Javier Nart: "Mientras no haya tropas terrestres no será posible acabar con el IS"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos y víctima de un ataque del Daesh en Irak, considera que "lo primero que hay que hacer es cerrar los contactos de Estado Islámico con su comercio". Considera que no hay forma de terminar militarmente contra el terrorismo yihadista "mientras no haya tropas terrestres no será posible acabar con ellos".