La sentencia de Puff Diddy: 4 años y dos meses de prisión y una multa de 500.000 dólares por delitos relacionados con la prostitución

Se trata de uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos. El rapero Sean Combs, conocido mundialmente como Puff Diddy, fue sentenciado este viernes en Nueva York a 50 meses de prisión (unos cuatro años y dos meses) y a una multa de 500.000 dólares por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

El juez Arun Subramanian, encargado de supervisar el caso, aseguró al dictar la sentencia que era necesaria una condena firme "para enviar un mensaje tanto a los agresores como a las víctimas de que la explotación y la violencia contra las mujeres se castigan con toda la dureza de la ley".

Combs fue absuelto de los delitos más graves, entre ellos el de crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haber supuesto cadena perpetua. El rapero, de 55 años, se enfrentaba a un proceso judicial en el que estaba acusado de explotación, violencia y abuso sistemático a lo largo de dos décadas.

La fiscalía había solicitado una pena de más de 11 años de prisión, mientras que la defensa no pedía más de 14 meses. Finalmente, el juez ha optado por una condena intermedia tras escuchar los testimonios de las víctimas y las súplicas de sus hijos.

"Le rogamos una segunda oportunidad"

Seis de los siete hijos del artista se dirigieron al tribunal antes de conocer la resolución final. "Le rogamos que le dé a mi padre una segunda oportunidad. Él es mi superhéroe y desde que fue detenido ha cambiado muchísimo. Le queda mucho por ofrecer al mundo, pero sobre todo a sus hijos", decía Justin Combs, de 32 años, visiblemente emocionado.

Otra de sus hijas, Jessie Combs, añadía entre lágrimas "No es perfecto, ha cometido muchos errores, pero sigue siendo nuestro padre". También tomaron la palabra Chance, Christian y Quincy Combs, su hijo adoptivo, que describieron al rapero como "una persona generosa y siempre dispuesta a ayudar".

Los delitos de su condena

Combs ha sido declarado culpable de dos delitos menores de transporte con fines de prostitución, relacionados con los preparativos de viajes para encuentros sexuales entre sus novias y hombres que contrataba como acompañantes, conocidos como "freak-offs" y "hotel nights".

Durante el juicio testificaron dos mujeres: Casandra Ventura (Cassie) y otra expareja identificada como Jane, quienes relataron que se sintieron violadas y humilladas en esos encuentros organizados por el rapero.

Arrepentimiento y disculpas

Combs, en su discurso final de 12 minutos, pedía clemencia al tribunal: "Le ruego, señoría, que tenga piedad". "Mi comportamiento fue repugnante, vergonzoso y enfermizo. No importa lo que digan los demás, sé que sinceramente lo siento todo", añadió. El rapero permanece en prisión desde septiembre de 2024, por lo que, contando el tiempo que lleva cumplido, podría quedar en libertad a mediados de 2028.

