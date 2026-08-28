Roban un collar valorado en cinco millones de euros del Museo de Artes Aplicadas de Viena (Austria)

Este viernes las fuerzas de seguridad de Austria han activado una operación de busca y captura para dar con los sospechosos del robo de varias joyas, entre ellas hay un collar valorado en cinco millones de euros, del Museo de Artes Aplicadas de Viena, en la capital del país.

Según las primeras investigaciones realizadas por la policía, uno de los presuntos ladrones portaba un arma de fuego, y señalan que los sospechosos habrían golpeado una vitrina del museo con un martillo antes de hacerse con el collar procedente de la joyería de lujo francesa Van Cleef & Arpels y huir del lugar de los hechos.

Por el momento, el museo ha descartado que hubiera víctimas o heridos durante el hurto, que ha quedado grabado por las cámaras de seguridad de la zona, cuyo contenido está siendo revisado, tal y como explica el diario austriaco 'Die Presse'.

El collar extraído pertenece al año 1939 a la reina egipcia Nazli Sabri, la segunda del esposa del rey Fuad I, según han confirmado las fuerzas de seguridad. El colgante cuenta con 673 diamantes montados sobre platino.

Actualmente, este museo de Viena expone cientos de piezas de la firma Van Cleef & Arpels como parte de una exposición. El robo se produjo durante una visita al museo, aunque los trabajadores de seguridad no pudieron detener a los supuestos ladrones ya que iban armados.