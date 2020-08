Investigan si una chispa pudo causar las explosiones de Beirut

Una chispa de una soldadura en trabajos que se están realizando en el puerto de Beirut se baraja como una de las hipótesis del origen de las explosiones de la nave donde se almacenaban 2750 toneladas de nitrato de amonio.

Un material que se usa como fertilizante y para la fabricación de explosivos y que llevaba almacenado seis años sin ningún tipo de medida preventiva.

Seis años almacenado sin medidas de seguridad

Se trata de una peligrosa sustancia que tiene que almacenarse en un lugar a prueba de incendios porque explota al entrar en contacto con el fuego.

Los investigadores se centran ahora en qué o quien pudo provocar la llama. Algunas fuentes apuntan a que la chispa la habrían prendido los trabajos de soldadura que se realizaban en el puerto.

El presidente del país, Michel Aoun, promete llegar hasta el final y el máximo castigo a los causantes de la tragedia: "Estamos decididos a investigar y revelar lo que sucedió lo antes posible, para entregar el castigo a los responsables".

Arresto domiciliario a las autoridades del puerto

De momento, se ha puesto bajo arrestro domiciliario a las autoridades portuarias por negligencia.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mike Esper, ha apuntado este miércoles que las explosiones registradas el martes en el puerto de la capital de Líbano, Beirut, fueron probablemente "un accidente", después de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, hablara de "un terrible ataque".

Esper ha manifestado que Washington "aún está recopilando información sobre lo sucedido", pero ha manifestado que "la mayoría cree que fue un accidente, como se ha informado".

"Estamos en contacto con el Gobierno de Líbano. Nos estamos posicionando para darles toda la asistencia que podamos. Ayuda humanitaria, suministros médicos, lo que sea, para ayudar al pueblo de Líbano", ha agregado el secretario de Defensa estadounidense.

Trump habla de ataque

Trump afirmó el martes que las explosiones "parecen ser un terrible ataque". "Me he reunido con algunos de nuestros mejores generales y parecen creer que esto no ha sido un tipo de explosión de una fábrica", explicó.

"Esto fue, parece ser que fue, según ellos, que saben más que yo, pero parece que piensan que fue un ataque. Que fue una bomba de algún tipo", manifestó, sin dar más detalles y después de que las autoridades libanesas evitaran pronunciarse sobre las causas del incidente.

Se iba a conocer la sentencia por el asesinato del primer ministro en 2005

La última explosión que sacudió al país fue el atentado con coche bomba que acabó con la vida del primer ministro Rafik Hariri en 2005.

La sentencia de ese atentado se iba a conocer el viernes, se acaba de posponer hasta el día 18 de agosto. Se temía que pudiera agitar a la sociedad.

Con el puerto destrozado, Líbano se queda sin su principal ruta comercial y suma un problema más a la crisis económica, política y sanitaria que sufría el país.