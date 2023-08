Un 'influencer' se despide de sus seguidores tras anunciar que vuelve a tener cáncer por undécima vez

Emilio Betancourt, un 'influencer' latinoamericano de 25 años, ha anunciado a sus seguidores una inesperada noticia. Mirando a cámara confesó a sus seguidores que los médicos le habían vuelto a diagnosticar cáncer. El joven ha querido despedirse de sus seguidores, ya que el diagnóstico que le han dado no tiene tratamiento para hacer frente a la enfermedad.

No es la primera vez que Betancourt tiene que anunciar una noticia así a sus seguidores, ya que es la undécima vez que le diagnostican cáncer. "El cáncer ha vuelto campeones, creo que es hora de partir", comenzaba diciendo en el vídeo de su cuenta de TikTok. A continuación se presenta y cuenta que en sus 25 años ha vencido "en más de 10 ocasiones al cáncer".

El joven 'influencer' realizaba conferencias hablando sobre su vida, ya que desde pequeño tuvo que luchar contra la enfermedad. "En mis conferencias a veces me gusta bromear diciendo que tengo más victorias que 'El Canelo'. Sin embargo campeones, en esta ocasión he agotado todas mis opciones de tratamiento y la verdad es que... ya no tengo opciones de tratamiento", continúa diciendo.

A pesar de que Betancourt no tiene un tratamiento que le ayude a vencer el cáncer, el 'influencer' ha asegurado que no dejará de luchar mientras siga con vida. "Hoy comienzo a contarte todo lo que he aprendido en esta corta vida pero muy larga batalla. Hoy comienzo a contarte todo antes de partir", termina diciendo.

Después de la confesión, los seguidores del 'influencer' han querido dejarle mensajes de apoyo, ánimo y fuerza. "Dios siempre estará contigo, eres un ser humano increíble, eres un guerrero. Te haz ganado a todo el público porque eres maravilloso", ha comentado la actriz Ana Martín. Entre otros comentarios un usuario ha comentado que nuevamente podrá vencer al cáncer, mientras que otros comentarios se entristecen por la noticia y no pueden creerlo.

El vídeo ya acumula 11 millones de reproducciones, más de 1 millón de 'likes' y miles de comentarios.