Ellie-Mae Mulholland, una joven británica de 18 años, ha sido hospitalizada tras ser agredida brutalmente cuando volvía a casa de visitar a una amiga, al grito de "lesbiana de mierda". Se trata de la segunda agresión homófoba que se produce en Reino Unido después de que dos jóvenes recibieran una fuerte paliza en el interior de un autobús en Londres.

Ellie-Mae Mulholland fue atacada en la tarde del lunes por quienes pensaba que eran sus amigas. Una de ellas le debía 10 libras y cuando la joven reclamo esta deuda, las dos supuestas amigas se abalanzaron contra ella. Según ha relatado la hermana a la prensa local, a Ellie y a su novia le golpearon mientras las amenazaban: "Tu y tu novia lo vais a tener diez veces peor la próxima vez, lesbianas de mierda".

La joven, de 18 años, sufre una fractura de nariz, tiene varios hematomas en el rostro y en el cuerpo y presenta varias contusiones en la cabeza. "Siento que no puedo dejar que esto le pase a mi hermana porque es lesbiana. Me siento realmente impotente. No está bien, sin importar si ella es gay o no, hacerle esto a una persona de 18 años. Es absolutamente repugnante", confesó su hermana.

La policía está investigando la agresión, aunque desconocían que hubiese una motivación homófoba tras el altercado.