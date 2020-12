Un hombre, que no se ducha desde 2015, afirma que con el tiempo el cuerpo se acostumbra y deja de oler mal

¿Cuánto puedes aguantar sin ducharte? Un profesor de medicina de Yale lleva cinco años sin hacerlo y admite que para él "no es una necesidad médica". James Hamblin tomó la decisión de no ducharse más en 2015. Este hombre tiene 37 años, es profesor de la Escuela de Salud Pública de Yale y especialista en medicina preventiva.

"El cuerpo se acostumbra a no oler mal"

En una entrevista concedida a la BBC, James Hamblin explica que "con el tiempo, tu cuerpo se acostumbra cada vez más para que no huela tan mal si no usas desodorante y jabón. Y tu piel no se vuelve tan grasienta cuando dejas de usar jabones fuertes. Muchas personas usan champú para eliminar los aceites del cabello y después se aplican un acondicionador para colocar aceites sintéticos. Si logras romper ese círculo, tu cabello terminará viéndose de la manera que era cuando empezaste a usar esos productos".

"El olor es producto de las bacterias"

El experto en medicina confirma que el mal olor tiene su origen en las bacterias que "viven en nuestra piel y se alimentan de las secreciones aceitosas del sudor y las glándulas sebáceas que están en la base de nuestros folículos pilosos". Sin embargo advierte que el efecto deseado "no es inmediato, no sucede de la noche a la mañana".

Durante su experimento, que ha plasmado en su libro 'Clean: The New Science of Skin', este profesor reconoce que hubo varios momentos en los que se quería duchar "porque lo extrañaba, olía mal y sentía que tenía grasa". Finalmente no lo hizo y ha aguantado durante cinco largos años. "Sé de muchas personas que se bañan muy poco. Sabía que era posible, pero quería intentarlo por mí mismo para ver cuál sería el efecto".

Lavado de manos

El médico ha advertido que aunque ha decidido no utilizar ni champú ni gel para su ducha sí continúa manteniendo algunos hábitos de higiene diaria como lavarse las manos frecuentemente: lavados de corta duración y solo con agua.

Errores en la ducha

Aunque no seamos conscientes, los expertos avisan que cometemos algunos errores a la hora de la ducha. El primero es que muchas veces el jabón que utilizamos es un detergente que daña el ph del cuerpo. Una piel sana actúa como barrera protectora para evitar la entrada de bacterias y virus, es la defensa natural por lo que es importante no ducharse más de lo recomendado. Hacerlo más de dos veces al día podría resultar perjudicial para la salud.