Un hombre mata a un médico en una clínica de Alemania y posteriormente se suicida

"Un paciente ha disparado aparentemente a un médico y luego se ha suicidado en la clínica Benjamin-Franklin, en Steglitz, ha informado la Policía en su cuenta de Twitter. Según los primeros datos, el médico ha resultado herido de gravedad, aunque posteriormente se ha confirmado su muerte. El médico, tras recibir los disparos, fue atendido en el mismo hospital, donde no se pudo hacer nada para salvarlo. Los hechos han tenido lugar en torno a las 13:00 horas en la clínica Benjamin-Franklin, hasta donde han llegado efectivos de la Policía, según los medios locales. Testigos citados por el 'Berliner Zeitung' han señalado que también han llegado las fuerzas especiales.

En un mensaje posterior, la Policía ha asegurado que la situación "está bajo control" y que no existe "peligro". Asimismo, ha recordado la necesidad de no caer en los "rumores", como han demostrado los "acontecimientos de los últimos tiempos" en el país y ha asegurado que dará a conocer más información cuando la tenga. "No tenemos indicios de que haya más heridos o atacantes", ha asegurado. El incidente se produce tras una semana de actos violentos en Alemania, tres de ellos en la región de Baviera y dos de ellos reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico.

El más violento de todos sin embargo, fue el registrado el viernes en Munich, donde un joven de 18 años de origen iraní y con problemas psicológicos mató a tiros a nueve personas.