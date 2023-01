Un hombre mata a un ladrón que intentaba robar en un restaurante con una pistola de juguete

El de las armas en Estados Unidos siempre ha sido un tema polémico. Cada cierto tiempo, nos llegan nuevos sucesos que ponen de relieve la cara mala de la moneda en cuanto a este debate. El último de ellos ha tenido lugar esta misma semana, después de que un hombre fuera asesinado después de que entrara en un restaurante con la intención de robar.

Los hechos tuvieron lugar en Houston, una ciudad estadounidense del estado de Texas. La víctima entró en el establecimiento con la cara tapada y con una pistola de juguete, hecho que confirmaría la Policía a posteriori. Sin embargo, los clientes no se percataron de ello, y uno de ellos sacó un arma, que sí era real, y le propinó un total de ocho disparos, matándolo de manera instantánea.

La Policía de Houston ha informado de que el cliente devolvió el dinero a las personas a las que el ladrón había robado y, seguidamente, se marchó del lugar. Finalmente, varias horas más tarde, lograron identificarle e interrogarle.

Se debe determinar si el hombre actuó en defensa propia

No obstante, su identidad no ha trascendido, ya que no ha sido arrestado ni tampoco acusado. La tarea de valorar el caso recae ahora sobre un gran jurado de Texas, compuesto por un grupo de ciudadanos autorizados por la ley que determinará si debe ser acusado o no.

Aquí, entra en juego el certificar si el varón actuó o no en defensa propia. En este sentido, el exoficial de Policía y abogado Thomas Nixon considera que sí cumple con esta condición y que, por tanto, el matar al ladrón "está completamente justificado en Texas" y asegura que tenía "un temor razonable de sufrir lesiones graves".

Un usuario de Twitter ha compartido el escalofriante vídeo en redes sociales. En él, se puede ver al ladrón robando a varios comensales, aparentemente sin usar la violencia, mientras otro de ellos le mira de reojo mientras se saca la pistola del bolsillo. Una vez el ladrón pasa por su lado, el hombre le comienza a disparar por la espalda.

Este es un suceso más que muestra la problemática de la posesión de armas en un país en el que el lobby de las armas tiene un peso importantísimo en la política.