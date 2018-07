Un hombre gana tres millones de dólares en la lotería y decide invertirlo en tráfico de armas y droga

Ronnie Music Jr., de 45 años, compró un boleto de lotería en una charcutería de su ciudad natal y, al rascar la papeleta, vio que había ganado tres millones de dólares. "Yo compro loteria de vez en cuendo, yo no me lo podía creer, y todavía no me lo creo", dijo tras recibir el premio.

Pasó el tiempo y llegado este martes, la Fiscalía federal ha condenado a Ronnie por ser culpable en un caso de trafico de armas y droga. La investigación comenzó cuando fue capturado intentando vender cerca de 5 kilos de metanfetamina. La investigación ha concluido que el dinero utilizado para comprar armas de fuego, municiones, coches y drogas, venía de los 3 millones que Ronnie había ganado en la lotería.

Ronnie se ha declarado culpable ante el tribunal del distrito bajo los cargos de tráfico de dorgas y armas. La condena está aún por determinar, pero no se augura un buen desenlace para Ronnie. "Debido a su mala inversión, el señor Music se enfrenta a más de una década en prisión" dijo el fiscal de los Estados Unidos Edward Tarver.