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Un hombre enmascarado de Chucky aterroriza Filadelfia persiguiendo y amenazando a la gente

Al menos ha acosado a media docena de personas durante 20 minutos. Una de sus víctimas entró en pánico, tropezó y sufrió una lesión en la pierna.

Un hombre enmascarado de Chucky aterroriza Filadelfia (Estados Unidos) persiguiendo y amenazando a la gente

Un hombre enmascarado de Chucky aterroriza Filadelfia (Estados Unidos) persiguiendo y amenazando a la gente Philadelphia Police Department

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Ruth Galvez
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Desde mediados de agosto una persona enmascarada de Chucky está aterrorizando a los vecinos de Filadelfia allá donde va. El tipo se dedica a perseguir y a amenazar a la gente por el centro de la ciudad. La máscara está inspirada en este personaje de terror, que pertenece a la película de 1988 titulada 'Child's Play'.

Ante este acontecimiento, el Departamento de Policía de Filadelfia ha informado de que está buscando al sospechoso, quien presuntamente, la semana pasada, "amenazó y persiguió al menos a media docena de personas" en las inmediaciones del Ayuntamiento. Este martes los agentes pidieron la colaboración ciudadana para identificar al hombre enmascarado y, el jueves, los agentes lograron identificarlo. Se trata de Symire Hughes, de 22 años, e incluso cuenta con una orden de arresto contra él, como han informado las autoridades.

El 12 de agosto, a las 5:30 horas, se presenció el episodio más grave de este hombre. Las cámaras de vigilancia captaron al tipo con la máscara puesta presuntamente persiguiendo a una mujer, de 40 años, que estaba corriendo por las calles, a la que le preguntó si estaba "lista para morir", tal y como explica la BBC. En ese momento, el enmascarado empezó con amenazas de muerte mientras mantenía la mano detrás de la espalda. Esto provocó que la víctima entrara en pánico, tropezara y sufriera una lesión en la pierna durante el incidente, tras el que el hombre huyó a una estación de metro.

Los agentes le perdieron el rastro

Sin embargo, las autoridades no piensan que la mujer sea la única víctima, sino que el sospechoso ha acosado presuntamente a media docena de personas durante 20 minutos. El capitán, Jason Smith, del Departamento de Policía de Filadelfia, ha declarado a los medios que "en ese momento, logró acercarse a bastante gente, aunque la mayoría no lo ha denunciado".

Hay otra mujer que consiguió enfrentarse al tipo cuando intentó intimidarla, garantizando a ABC News que "me di la vuelta y empecé a gritarle 'no me sigas'" y, en ese instante, la víctima le dio una patada, tras lo que el hombre salió corriendo del lugar. "Parecía muy desorientado sobre lo que quería hacer. Yo llevaba unas bolsas, pero no intentó agarrarlas, tampoco intentó pelear", afirma sobre el agresor.

Hay un vídeo en el que se aprecia cómo Hughes entra a la estación Suburban sobre las 5:35 horas de la mañana, donde las autoridades de SEPTA le pidieron que se quitara la máscara. En las imágenes se puede ver cómo el tipo intenta ocultar su identidad mientras se desplaza por el andén. De esta manera, logró escapar en un autobús de la ruta 33 a las 5:59 horas, en el que el sospechoso cogió el bus hasta la intersección de la calle 23 y la calle Venango, donde supuestamente vive, ya que un vídeo lo localizó dentro de la vivienda sin utilizar la máscara, según informan las autoridades.

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