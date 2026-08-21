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Ocho muertos al estrellarse un avión chárter cerca de una instalación militar en Alaska

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional de Anchorage y se dirigía hacia Cape Newenham cuando se produjo el accidente.

La bandera de Estados Unidos

La bandera de Estados Unidos Pixabay

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Ocho personas han muerto después de que un avión chárter se estrellara este jueves cerca de una remota instalación militar de radar situada en el oeste de Alaska, según ha informado el Mando de Alaska de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El aparato, un Cessna 441 operado por Security Aviation, una compañía de vuelos chárter con sede en Anchorage, se accidentó al oeste del aeropuerto de Cape Newenham LRRS alrededor de las 12.15 horas, las 22.15 en la España peninsular, de acuerdo con un portavoz de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA).

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional de Anchorage y se dirigía hacia Cape Newenham cuando se produjo el siniestro. Por el momento, las autoridades no han informado de las posibles causas del accidente.

La instalación de Cape Newenham forma parte de una red de estaciones remotas de radar encargadas de vigilar las aeronaves que operan en el espacio aéreo de Alaska y a lo largo de sus fronteras.

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