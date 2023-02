Un hombre encuentra una carta que envió desde la guerra de Malvinas en una página de subastas

Un hombre recibe un mensaje, sobre una carta que envió desde Malvinas, a punto de subastarse. La escribió cuando combatía en la guerra de Malvinas en 1982, pero no llegó a su destino.

Oscar Bauchi recibió una notificación de Messenger de Agustín Vázquez, un aficionado de la guerra de Malvinas. El hombre le adjuntó una foto sobre una carta fechada el 19 de abril de 1982, que había enviado desde Malvinas a sus padres, Ceferino y Marta.

Al ver la fotografía, Oscar Bauchi reconoció enseguida su letra, el destinatario y la dirección de la casa donde vivía en aquel momento. La carta estaba siendo subastada en Ebay. "Fue una sorpresa para mí, me quedé duro", explica Bauchi a 'Infobae'.

Tras recibir la noticia, el hombre fue a la casa de sus padres para que leyeran el aerograma que no había llegado, hace 41 años. La carta estaba escrita sin puntuación y con errores ortográficos.

"Viejo, yo estoy bien. Esta es la tercera carta que te escribo. No necesito nada. No me mandes ninguna encomienda porque no se si viene a mi manos. Las cartas tuyas las recibí todas como te mandé a decir en las otras cartas yo como bien, estoy muy gordo, aquí no pasa nada. Aparte nosotros no tenemos que estar aquí porque somos clase 63 y está lleno de clase 62 reincorporada. Así que no se cuánto voy a estar aquí. Espero que ustedes estén bien todos. Nos tengo más palabras. Mandá saludos y gracias al tío Gordo y tía Chiche y las primas. Y a nuestra familia, en especial a la abuela y Pirucha. En el barrio a todos, chau…", se lee en la carta.

Subastada en Ebay

Agustín Vázquez encontró en Ebay la publicación de la carta con la firma 'Principality Auctions', una casa de subastas especializada en cartas y sellos de Corbridge. "Vi que se subastaba la carta y tomé contacto con un amigo que vive allá para que oferte. Lamentablemente ganó otra persona", explica. Sin embargo, Vázquez decidió buscar a Oscar Bauchi y contarle lo ocurrido.