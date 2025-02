Hamás entregará el jueves los cuerpos sin vida de Shira Bibas y sus dos hijos, Ariel Kfir Bibas; solo el padre está vivo

Hamás va a entregar el jueves los cuerpos de cuatro personas fallecidas, incluidos los cadáveres de los dos bebés y la madre -la familia Bibas- que fue secuestrada el 7 de octubre de 2023, al inicio de la ofensiva. El padre de los pequeños fue liberado a principios de febrero.

El grupo islamista Hamás anuncia también que el sábado 22 liberará a los últimos seis rehenes vivos incluidos en la primera fase del acuerdo de alto el fuego, según avanza el jefe de la delegación negociadora, Jalil al Haya. Entre estas seis personas se encuentra el etíope-israelí Ebra Mangesto y el beduino Hisham al Sayed, secuestrados en la Franja de Gaza desde hace una década, 2014 y 2015 respectivamente. Cada uno se intercambiará por 77 presos palestinos, según lo estipulado en el acuerdo.

"Hemos decidido entregar el jueves los cuerpos de cuatro prisioneros de la ocupación como parte de los preparativos para la segunda fase de las negociaciones del acuerdo", ha dicho Jalil al Haya, antes de añadir que los otros cuatro cadáveres serán entregados la semana que viene. "Seis prisioneros israelíes serán liberados el sábado, incluidos Hisham al Sayed y Avraham Mengistu, a cambio de prisioneros israelíes", asegura.

El alto cargo y jefe de la delegación negociadora, Haya, insiste en que las autoridades israelíes "están provocando el estancamiento de la segunda fase de las negociaciones, que incluye un alto el fuego definitivo y la retirada total de la ocupación" de la Franja de Gaza.

Hamás liberó el sábado a otros tres rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel, en vigor desde el 19 de enero, en un nuevo intercambio que contempla la excarcelación de 369 presos palestinos en cárceles israelíes.

Solo sobrevive el padre de la familia Bibas

La familia Shiri Bibas, de origen argentino, fueron secuestrados por Hamás. La pareja y sus dos hijos, Ariel y Kfir, de dos y cinco años, fueron sacados a la fuerza del kibutz Nir Oz, a tan solo 1,5 kilómetros de la divisoria con Gaza.

Kfir era el rehén más joven secuestrado en el 7 de octubre de 2023, cuando tenía tan solo 9 meses. El brazo armado de Hamás informó en noviembre de 2023, un mes después de su secuestro, que había fallecido la madre y los dos niños durante los bombardeos israelíes en Gaza. El único superviviente de la familia fue el padre, el israelí Yarden Bibas, que ya fue liberado el 1 de febrero tras 16 meses en cautividad.

Los familiares de Yardén Bibas, liberado el pasado 1 de febrero en la Franja de Gaza, aseguran estar "conmocionados" tras el anuncio de Hamás de que el jueves sacará los cuerpos sin vida de su mujer, Shiri Silberman, y sus dos hijos, Ariel y Kfir.

"En las últimas horas, hemos estado conmocionados tras el anuncio del portavoz de Hamás sobre el retorno de Shiri, Ariel y Kfir este jueves como parte de la fase de liberación de los cuerpos de rehenes", dijeron los familiares. Los Bibas no han recibido aún ninguna confirmación oficial de la muerte de Shiri y los niños. "Hasta que no recibamos una confirmación definitiva, nuestro viaje no ha terminado".

Las familias de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza pidieron este lunes a todo el país ayunar durante 500 minutos para marcar los 500 días en cautiverio de sus seres queridos, y convocaron protestas en Jerusalén y Tel Aviv para exigir su liberación.

"Queremos saber cuándo volverán todos a casa", decían familiares de los rehenes secuestrados al diario The Times of Israel Ben Baruch.

Más de 48.000 muertos en Gaza

Desde el comienzo de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, han muerto 48.291 personas. El número de heridos alcanza ya los 111.722. Al menos 42 personas han perdido la vida en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego, el pasado 19 de enero, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Ahora está por negociar la segunda fase del acuerdo, que ya debería haberse empezado a debatir a principios de febrero. Esta fase implicaría el final de la guerra y la liberación de todos los rehenes vivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com