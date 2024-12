Graves incidentes frente al Parlamento de Georgia en una nueva noche de protestas pro UE: ya hay más de 200 detenidos

Nueva noche de protestas en Georgia. Los manifestantes europeístas se concentraron por cuarto día consecutivo frente al Parlamento de Georgia para exigir la celebración de nuevas elecciones parlamentarias.

La tensión va en aumento y también crece la preocupación en Bruselas. La capital georgiana vivió su cuarta noche consecutiva de enfrentamientos entre las fuerzas antidisturbios y los manifestantes que protestan contra la decisión del Gobierno de congelar las negociaciones de adhesión a la UE y exigen nuevas elecciones parlamentarias.

También reclaman la dimisión del Gobierno que decidió congelar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE) hasta 2028. Miles de personas se han manifestado en contra de esa decisión del nuevo Gobierno. Aseguran que hay más de un centenar de detenidos y denuncias por torturas. "Rusia intenta ocupar toda Georgia y dejarnos sin poder, nos quieren esclavizados", comenta un manifestante.

Según el Ministerio de Interior, "grupo agresivos" atacaron a los policías con piedras, bengalas, los efectivos antidisturbios procedieron a disolver a manifestación con gases lacrimógenos y cañones de agua. Las protestas se han saldado con varios detenidos, entre los que se encuentra Zurab Dzhaparidze, dirigente de la opositora Coalición para el Cambio. Desde el jueves pasado, han sido detenidos 224 manifestantes por desacato y vandalismo, según las autoridades, y 113 policías han resultado heridos.

El presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili, denunció que durante la cuarta noche de protestas, las más violentas desde el jueves, sufrieron daños 48 oficinas de Legislativo debido al lanzamiento de bengalas, piedras y otro objetos contra el edificio.

Los manifestantes, muchos de ellos con banderas georgianas y de la UE, bloquearon la avenida Rustaveli, en la que se encuentra el Parlamento, custodiado por fuerzas antidisturbios. El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, afirmó que los participantes en las protestas utilizan la violencia "de manera sistemática y provocan a los policías".

"Han empleado formas graves de violencia, incluso han intentado de irrumpir en la sede del Parlamento", dijo, según recoge 'EFE'. Además, prometió que investigarán algunos casos de uso excesivo de la fuerza por los policías.

Las protestas de los días anteriores desembocaron en violentos enfrentamientos entre los opositores europeístas y los agentes de Policía, que usaron gases lacrimógenos y cañones de agua para disolver las manifestaciones.

El Servicio de Seguridad Estatal de Georgia avisaba el pasado sábado de que se estudiarán los disturbios de los últimos días en la capital, Tiflis, como un posible "derrocamiento violento" del Gobierno.

Descartan nuevas elecciones

El jefe del Gobierno descarta convocar nuevas elecciones parlamentarias, una de la principales demandas de la oposición, que ha denunciado como fraudulentos los comicios de octubre pasado. "Todos deben aceptar el hecho de que Georgia celebró elecciones democráticas y de que sus autoridades fueron elegidas democráticamente", dice Kobajidze.

La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que rechazó los resultados de las elecciones parlamentarias georgianas de octubre pasado y demandó la celebración de nuevos comicios.

Sin embargo, la presidenta saliente, la europeísta Salomé Zurabishvili, ha desafiado al nuevo Gobierno al asegurar este sábado que seguirá en el cargo al considerar ilegítimo el nuevo Gobierno, en medio de protestas y disturbios en la capital, Tiflis, y a pesar de la proximidad de elecciones presidenciales el 14 de diciembre que certificarían el final de su mandato.

"Como no hay un Parlamento legítimo, no habrá presidente legítimo ni una investidura. Por eso me quedo como su presidente", decía Zurabishvili.

El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, insistía este domingo en que su gobierno no tiene la más mínima intención de renunciar a su compromiso de incorporar el país a la UE para 2030 a pesar de la paralización de las conversaciones de adhesión con Bruselas debido a la enorme crisis política que está atravesando el país.

La UE deja la puerta abierta a Georgia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, deja la puerta "abierta" a que las autoridades de Georgia retomen las negociaciones sobre la adhesión del país a la Unión Europea, tras lamentar que el actual gobierno prorruso haya congelado las negociaciones hasta dentro de cuatro años.

"Lamentamos que los dirigentes georgianos se aparten de la UE y de sus valores. La UE está con el pueblo de Georgia y su elección de un futuro europeo. La puerta de la UE sigue abierta. El regreso de Georgia a la senda de la UE está en manos de los dirigentes georgianos.", escribió Von der Leyen en sus redes sociales.

En el mismo sentido se expresaron la nueva alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos. "La puerta de la UE sigue abierta y el retorno de Georgia a los valores europeos y a la vía de la adhesión a la UE está en manos de los dirigentes georgianos".

Según las encuestas, alrededor del 80% de los georgianos apoyan una adhesión con la UE y un distanciamiento frente a la Rusia de Vladímir Putin. Miles de opositores europeístas se reunieron por cuarto día consecutivo ante el Parlamento de Georgia para exigir la celebración de nuevas elecciones parlamentarias y la dimisión del Gobierno. E instaron a las autoridades a respetar el derecho a la libertad de reunión y de expresión y a abstenerse de utilizar la fuerza contra manifestantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com