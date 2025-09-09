Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El grafitero Bansky podría revelar su identidad tras su última obra calificada por la policía como un "daño criminal"

Después de 25 años el grafitero se vería obligado a confesar su nombre real.

Una vista de la última obra de arte del esquivo artista callejero Banksy en los Tribunales Reales de JusticiaEuropa Press

Irene Rodríguez
La máscara que ha protegido durante más de dos décadas la identidad de Banksy podría estar a punto de caerse. El grafitero más famoso y enigmático del mundo, cuyas obras han aparecido en muros de medio planeta como punzadas contra el poder, se enfrenta a una situación que podría obligarlo a revelar su verdadera identidad.

El pasado lunes amaneció en Londres un nuevo mural firmado con el sello del británico. Esta vez ha sido en los Tribunales Reales de Justicia, donde muestra a un juez de toga y peluca blandiendo su mazo como si fuera un arma contra un manifestante. En la pintura, el ciudadano sostiene un cartel blanco manchado con chorros rojos que representan la sangre.

Sin embargo, lo que ha provocado que se encuentre en esta situación ha sido la ubicación donde ha plasmado su obra. Los Tribunales Reales son un edificio protegido de máximo interés histórico y arquitectónico. Ante esto, la Policía Metropolitana ha anunciado que están investigando la obra como un posible caso de "daño criminal". De momento, la pintura ya ha sido cubierta con dos barreras metálicas para evitar daños mayores, y se está estudiando su retirada.

Si finalmente el caso llega a los tribunales, Bansky podría verse en la obligación de comparecer y revelar públicamente su verdadera identidad. Tras 25 años oculto tras un nombre inventado, el grafitero podría ser desenmascarado involuntariamente por un sistema que critica.

No obstante, la obra del grafitera llega en un momento tenso en Reino Unido con las protestas a favor de Palestina. Solo en los últimos meses, la policía ha detenido a cientos de manifestantes que salieron a las calles para denunciar la guerra en Oriente Medio y expresar su apoyo al grupo 'Palestine Action'.

La exposición de Bansky

En Barcelona y Madrid se encuentran los únicos museos del grafitero. Estos albergan numerosas obras a tamaño real que ofrecen una experiencia para los amantes del arte urbano y critica social.

