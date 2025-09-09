Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Revueltas Nepal

Las protestas contra la prohibición de las redes sociales dejan 19 muertos y 300 heridos en Nepal

El gobierno nepalí intenta prohibir el acceso a las principales redes sociales y los más jóvenes han provocado revueltas en contra que ya han acabado con la vida de 20 personas.

Nepal y las revueltas de la generación z

Nepal intenta prohibir el acceso a las redes sociales y la respuesta de sus ciudadanos es: 20 muertos y 300 heridos. | Antena3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Hace tan solo unos días, el gobierno nepalí decidió prohibir las principales redes sociales. La medida afectaba a plataformas como Faccebook, X, WhastsApp e Instagram y, según las autoridades del país, la cancelación se debía a que todas estas redes no cumplían con la legislación nepalí y no se registraron a tiempo en el Ministerio de Comunicación e Información Tecnológica.

Reacción de la Generación Z

Tras esta nueva medida política, la Generación Z, una de las más jóvenes en el país, se lanzó a las calles a formar protestas en contra de la prohibición y la corrupción. La situación que comenzaba en su capital, Katmandú, se extendió rápidamente a varias ciudades del país, culminando así con 19 muertos y 300 heridos.

El gobierno, en respuesta a esta situación, levantó el lunes de madrugada el bloqueo de todas las redes sociales afectadas. El ministro de Comunicaciones y tecnología de la información de Nepal, Prithvi Subba Gurung, fue el encargado de comunicar a los periodistas esta decisión.

La situación no cesa y el gobierno se desmorona

Lo esperado tras el levantamiento de la prohibición era que las revueltas se apaciguasen, pero ha sucedido todo lo contrario y los manifestantes siguen provocando caos por varias zonas del país, protestando contra la corrupción del gobierno y el intento de veto.

Hace tan solo unas horas, en un nuevo episodio de la ola de protestas varios involucrados han prendido fuego a la residencia privada del primer ministro nepalí, KP Sharma Oli y al Parlamento de Nepal. Ante esta situación, el ministro ha decidió dimitir y poner su cargo a disposición el gobierno.

El gobierno por su parte alega que su intención de intentar contener la expansión de las redes sociales ha sido mal interpretada como un intento de censura y control del flujo formativo.

Críticas internacionales

La represión y el bloqueo digital han despertado la condena de organismos internacionales. Amnistía Internacional advirtió que Nepal se arriesga a una “grave erosión de derechos fundamentales” y Washington y Bruselas han expresaron su preocupación, instando al Gobierno a retomar el diálogo con la sociedad civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Mundo

Yaakov Pinto, de Melilla, uno de los seis muertos en el tiroteo de Jerusalén

El perfil de Yaakov Pinto, el español que murió en el tiroteo de Jerusalén: su sueño era ser rabino

Casa del primer ministro de Nepal en llamas

Las protestas contra la prohibición de las redes sociales dejan 19 muertos y 300 heridos en Nepal

Vista general de parte de la ciudad de Doha

Israel bombardea a supuestos altos cargos de Hamás en Doha en plenas negociaciones por el alto el fuego

Bomberos en Kramatorsk
Ucrania

Mueren más de 20 civiles en Donetsk mientras cobraban sus pensiones en un ataque ruso

Un camarero apuñala a un cliente 10 veces en la cabeza y la espalda
Apuñalamiento

Un camarero apuñala a un cliente hasta en 10 ocasiones en la cabeza y la espalda en una pelea por la cuenta

La Riviera de Oriente Próximo sobre los escombros de Gaza
Guerra en Gaza

¿Qué cambia y qué no con las medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra el genocidio en Gaza?

Frente a las 9 medidas contra el genocidio en Gaza presentadas por el presidente, solo Bélgica ha presentado un paquete de medidas más amplio.

Boris Johnson
Boris Johnson

Así monetiza Boris Johnson sus contactos como exprimer ministro para sostener su vida tras Downing Street

Documentos filtrados, emails, cartas, facturas, contratos… los denominados “Boris Files” revelan que Boris Johnson estaría usando los contactos que forjó durante su mandato para apuntalar su estatus tras dejar el despacho del primer ministro.

Felicitación Trump a Epstein

Los demócratas revelan la felicitación de Trump a Epstein que el presidente de EEUU

Accidente de tren.

Un tren arrolla un autobús de dos pisos que cruza las vías en México dejando 10 muertos y decenas de heridos

Madeleine McCann poco antes de su desaparición

Fue sospechosa en el caso Madeleine McCann y se enteró años después: "Los agentes pensaban que corté en pedacitos a la niña"

Publicidad