Las protestas contra la prohibición de las redes sociales dejan 19 muertos y 300 heridos en Nepal

Hace tan solo unos días, el gobierno nepalí decidió prohibir las principales redes sociales. La medida afectaba a plataformas como Faccebook, X, WhastsApp e Instagram y, según las autoridades del país, la cancelación se debía a que todas estas redes no cumplían con la legislación nepalí y no se registraron a tiempo en el Ministerio de Comunicación e Información Tecnológica.

Reacción de la Generación Z

Tras esta nueva medida política, la Generación Z, una de las más jóvenes en el país, se lanzó a las calles a formar protestas en contra de la prohibición y la corrupción. La situación que comenzaba en su capital, Katmandú, se extendió rápidamente a varias ciudades del país, culminando así con 19 muertos y 300 heridos.

El gobierno, en respuesta a esta situación, levantó el lunes de madrugada el bloqueo de todas las redes sociales afectadas. El ministro de Comunicaciones y tecnología de la información de Nepal, Prithvi Subba Gurung, fue el encargado de comunicar a los periodistas esta decisión.

La situación no cesa y el gobierno se desmorona

Lo esperado tras el levantamiento de la prohibición era que las revueltas se apaciguasen, pero ha sucedido todo lo contrario y los manifestantes siguen provocando caos por varias zonas del país, protestando contra la corrupción del gobierno y el intento de veto.

Hace tan solo unas horas, en un nuevo episodio de la ola de protestas varios involucrados han prendido fuego a la residencia privada del primer ministro nepalí, KP Sharma Oli y al Parlamento de Nepal. Ante esta situación, el ministro ha decidió dimitir y poner su cargo a disposición el gobierno.

El gobierno por su parte alega que su intención de intentar contener la expansión de las redes sociales ha sido mal interpretada como un intento de censura y control del flujo formativo.

Críticas internacionales

La represión y el bloqueo digital han despertado la condena de organismos internacionales. Amnistía Internacional advirtió que Nepal se arriesga a una “grave erosión de derechos fundamentales” y Washington y Bruselas han expresaron su preocupación, instando al Gobierno a retomar el diálogo con la sociedad civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com