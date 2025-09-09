Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ucrania

Mueren más de 20 civiles en Donetsk mientras cobraban sus pensiones en un ataque ruso

Un bombardeo ruso contra el asentamiento de Yarova, en la región ucraniana de Donetsk, ha dejado más de 20 muertos. Así lo ha denunciado Volodímir Zelenski en su cuenta de 'X'.

Bomberos en Kramatorsk

Bomberos en KramatorskGetty

Publicidad

Natalia López
Publicado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado este lunes un nuevo ataque ruso contra civiles que se ha registrado en la región de Donetsk. Una bomba impactó en el pequeño asentamiento de Yarova justo en el momento en que los habitantes recibían sus pensiones, dejando al menos 20 víctimas mortales.

Zelenski ha calificado de bombardeo de "brutal" y ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas: "No hay palabras... Mis condolencias a todas las familias y seres queridos de las víctimas", ha escrito el presidente en una publicación en su cuenta oficial de 'X'.

El mandatario ucraniano ha pedido una reacción firme de parte de la comunidad internacional ante la escalada de ataques contra la población civil: "Estos ataques rusos o deben quedar sin una respuesta adecuada del mundo. Los rusos siguen destruyendo vidas mientras evitan nuevas sanciones y nuevos golpes contundentes. El mundo no debe permanecer en silencio. El mundo no debe permanecer de brazos cruzados", ha advertido en el mismo comunicado.

Zelenski insiste en que se requieren medidas más duras contra Moscú: "Se necesita una respuesta de Estados Unidos. Se necesita una respuesta de Europa. Se necesita una respuesta del G20. Se necesitan medidas contundentes para que Rusia deje de sembrar la muerte".

El ataque de Yarova no es un hecho aislado, se suma a una larga serie de bombardeos en zonas residenciales del este de Ucrania desde que se produjo el inicio de la invasión rusa en 2022. Kiev, denuncia que Moscú intensifica sus ataques contra infraestructuras civiles, mientras que el Kremlin sigue evitando nuevas sanciones internacionales.

La publicación que ha hecho el presidente de Ucrania en 'X' muestra las duras imágenes del ataque.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Los demócratas revelan la felicitación de Trump a Epstein que el presidente de EEUU

Felicitación Trump a Epstein

Publicidad

Mundo

Bomberos en Kramatorsk

Mueren más de 20 civiles en Donetsk mientras cobraban sus pensiones en un ataque ruso

Un camarero apuñala a un cliente 10 veces en la cabeza y la espalda

Un camarero apuñala a un cliente hasta en 10 ocasiones en la cabeza y la espalda en una pelea por la cuenta

La Riviera de Oriente Próximo sobre los escombros de Gaza

¿Qué cambia y qué no con las medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra el genocidio en Gaza?

Boris Johnson
Boris Johnson

Así monetiza Boris Johnson sus contactos como exprimer ministro para sostener su vida tras Downing Street

Felicitación Trump a Epstein
EEUU

Los demócratas revelan la felicitación de Trump a Epstein que el presidente de EEUU

Accidente de tren.
Imágenes de impacto

Un tren arrolla un autobús de dos pisos que cruza las vías en México dejando 10 muertos y decenas de heridos

Diez personas han muerto y 41 han resultado heridas en un accidente ocurrido en una carretera del central Estado de México. Los hechos han ocurrido en una zona muy transitada.

Madeleine McCann poco antes de su desaparición
Madeleine McCann

Fue sospechosa en el caso Madeleine McCann y se enteró años después: "Los agentes pensaban que corté en pedacitos a la niña"

Las autoridades barajaron esta hipótesis aunque al poco tiempo, acabaron desechándola.

Ataque aéreo israelí en Gaza.

El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza

El ataque a la Flotilla

La flotilla con ayuda humanitaria para Gaza en la que viaja Greta Thunberg denuncia un ataque con dron que ha provocado un incendio

El presidente de Argentina, Javier Milei, llegando a un centro de campaña después de conocer los resultados de las elecciones.

El peronismo avanza con fuerza y Milei sufre una rotunda derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

Publicidad