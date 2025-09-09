El perfil de Yaakov Pinto, el español que murió en el tiroteo de Jerusalén: su sueño era ser rabino

El tiroteo del pasado lunes en la ciudad de Jerusalén, dejó un saldo de seis muertos, entre ellos un ciudadano español. La víctima, Yaakov Pinto de 25 años, era natural de Melilla, vivía en Israel y había viajado para solicitar la nacionalidad israelí. El joven se marchó a Israel porque su sueño era ser rabino. Sus padres no pudieron asistir a su boda en junio, pero ahora han tenido que viajar hasta allí para darle su último adiós.

El funeral se celebró esta mañana en Lod, una localidad situada entre Jerusalén y Tel Aviv, donde el joven inició sus primeros estudios religiosos. Está previsto que el entierro se realice esta misma tarde en Jerusalén. Con él, comenzará la 'shivá', el tradicional periodo de siete días de duelo judío, un tiempo en el que la familia y amigos se reúnen para honrar la memoria del fallecido.

El ataque

El suceso que acabó con la vida de Pinto ocurrió en la mañana del lunes en el barrio norte de Ramot, en Jerusalén, cuando dos hombres armados abrieron fuego contra una parada de autobús. En torno a las 10:00 horas, decenas de personas que se encontraban esperando el transporte publico se vieron sorprendidas por los disparos.

Según informó el servicio de emergencias Maguén David Adom (MDA) en Telegram, cuatro personas murieron en el lugar de los hechos, entre ellas Pinto junto con dos hombres de unos 30 años y un hombre de alrededor de 50.

A estas víctimas se sumaron dos fallecidos más: una mujer que fue trasladada en estado crítico al hospital y otro paciente ingresado en otro centro médico. En paralelo, doce personas resultaron heridas con siete de gravedad por impactos de bala, tres con heridas leves provocadas por cristales y dos más en estado moderado.

Las autoridades israelíes confirmaron que los atacantes eran dos ciudadanos palestinos. Armados con fusiles, sorprendieron a los transeúntes antes de ser abatidos en el lugar por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado que se encontraba cerca. Tras el tiroteo, la Policía inspeccionó la zona en busca de pruebas y reforzó la seguridad en los puntos cercanos a Jerusalén y Ramala.

Israel ordena la evacuación de Gaza

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, dio detalles desde Hungría y señaló que el Ejército había desplegado tropas en varias áreas, tanto en el lugar del ataque como en zonas estratégicas fuera de Jerusalén, con el objetivo de "combatir el terrorismo".

Mientras tanto, el Ejército israelí ha ordenado la evacuación de la ciudad de Gaza, donde un millón de personas tendrían que desplazarse hacia el sur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.