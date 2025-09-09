Aparecen cabezas de cerdo frente a varias mezquitas de París, una de ellas con el nombre de Macron

La Policía francesa ha abierto una investigación tras el hallazgo de al menos cinco cabezas de cerdo frente a varias mezquitas de París y de se área metropolitana. Una de ellas llevaba grabada la palabra "Macron", en alusión al presidente francés, Emmanuel Macron. Los descubrimientos han provocado la condena inmediata de las autoridades, que califican los hechos de "atroces" e "inaceptables".

El responsable de las fuerzas del orden del área metropolitana de París, Laurent Núñez, informó a través de redes sociales de que las cabezas fueron localizadas este martes a la entrada de mezquitas situadas en los distritos 15, 18 y 20 de la capital francesa, así como en las localidades cercanas de Montreuil y Montrouge. Los hallazgos se produjeron a primera hora de la mañana, coincidiendo con la llegada de fieles a la oración matinal.

El primer aviso llegó alrededor de las 5:30 hora local en el distrito 20 de París, cuando varios creyentes encontraron en la puerta de la mezquita una cabeza de cerdo con marcas de tinta azul en la frente. Poco después, en Montreuil, otra de las cabezas apareció con la inscripción "Macron", un detalle que refuerza el carácter de provocación política y religiosa de los hechos.

Se ha identificado a un sospechoso

Según fuentes policiales citadas por el diario 'Le Figaro', las cámaras de seguridad ya han permitido identificar a un sospechoso: un hombre de aspecto europeo, vestido completamente de negro y que transportaba una mochila y una bolsa blanca de grandes dimensiones. Las pesquisas siguen abiertas y no se descarta que puedan aparecer nuevos restos en las próximas horas, a medida que abren más lugares de culto.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, expresó su indignación y condenó lo sucedido en unas declaraciones a la prensa tras la reunión de su partido, Los Republicanos (LR). Retailleau calificó la colocación de las cabezas de cerdo como un acto "absolutamente indignante e inaceptable" y aseguró que se trata de una "profanación" que atenta contra los valores de La República. Francia es un país laico donde cada ciudadano puede "practicar su religión, su profesión, como haya elegido".

No es la primera vez

"Quiero que nuestros compatriotas musulmanes puedan practicar su fe en paz", añadió. Laurent Núñez también condenó los hechos en un mensaje publicado en redes sociales, donde habló de "actos atroces" y aseguró que la Policía trabajará sin descanso para dar con los responsables. No es la primera vez que se producen episodios de este tipo en Francia, donde las mezquitas han sido objeto en varias ocasiones de ataques simbólicos con restos animales.

En marzo de 2024, justo antes del inicio del Ramadán, apareció una cabeza de cerdo frente a una mezquita turca en Calais, en el norte del país. Y en 2019, en Bergerac (suroeste), el edificio en construcción de una mezquita fue vandalizado con sangre animal y se colocó también una cabeza de cerdo en la puerta principal.

