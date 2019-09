Los grupos de derechos de los animales actualmente están buscando a una mujer que fue filmada apagando un cigarrillo en los ojos de un cachorro. En un vídeo, se muestra a la mujer sosteniendo un cigarrillo encendido en una mano mientras agarra a un cachorro blanco y negro por el cuello con la otra.

La Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales en Singapur fue alertado de la existencia del vídeo. En las imágenes, la maltratadora comienza a fumar tranquilamente fuera de una casa antes de aplastar repetidamente el cigarrillo encendido en los ojos y la cara del cachorro.

Se puede escuchar al cachorro indefenso intentando llorar de dolor. Sin embargo, sus aullidos son sofocados, ya que, al parecer, tiene la boca cerrada con cinta adhesiva. Después de terminar de quemar al cachorro, la mujer chasquea las patas.

Las imágenes continúan durante cuatro minutos con la mujer quemando repetidamente la cara del perro. Filmado en 2012, el vídeo fue creado por Dorma y Vicente Ridon, una pareja casada que fue declarada culpable de abuso infantil, delitos de bienestar animal, trata de personas y delitos de protección de la vida silvestre en un tribunal de Filipinas en 2014.

Un tribunal regional en la provincia de La Unión, en el norte de Filipinas, dijo que la pareja había obligado a las niñas a torturar y matar cachorros, conejos y otros animales en vídeos. La Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales en Singapur ha difundido un comunicado: "Hay indicios de que el incidente puede no haber ocurrido en Singapur, pero estamos explorando todas las posibilidades y solicitando urgentemente información creíble para buscar justicia para el cachorro. 'Si conoce la identidad y el paradero de la mujer, proporcione la información a la agencia correspondiente en su país. Alternativamente, puede contactarnos y le transmitiremos el mensaje en estricta confidencialidad. Mantengámonos unidos contra la crueldad animal, donde sea que ocurra".

Sin embargo, el caso ya había sido juzgado en un tribunal de Filipinas en septiembre de 2014 después de ser perseguido por 'People for the Ethical Treatment of Animals' (PETA) en una investigación de un año de duración.

En ese momento, PETA dijo que el veredicto fue una victoria para la policía filipina y los activistas contra la crueldad. La activista por los derechos de los animales Carla Day, de Indonesia, inició una petición para que las plataformas de redes sociales rastreen a la mujer.