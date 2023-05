El general Dávila, sobre el supuesto ataque de Ucrania al Kremlin: "Podría ser un ataque de falsa bandera"

La guerra ruso-ucraniana no está estancada. Durante las últimas horas se ha conocido un ataque con drones al Kremlin. Rusia acusa a Ucrania de estar detrás de este asalto en lo que creen que es un intento de asesinato del presidente ruso, Vladimir Putin,

"El régimen de Kyiv ha realizado esta noche un intento de atacar la residencia del presidente ruso en el Kremlin", expresaban. Sin embargo, desde Ucrania niegan que hayan atacados el Kremlin con drones y teme una represalia por parte los rusos. "Es Rusia quien está preparando un ataque terrorista a gran escala", apunta el Gobierno ucraniano.

El general de división retirado, Rafael Dávila, trata de responder y explica lo que está sucediendo en Ucrania en el informativo de Antena 3 Noticias. Aboga por ser "cautos" y esperar "a ver lo que está ocurriendo".

Durante las últimas horas también se han producido bombardeos en territorio ucraniano, según Dávila, se han producido sobre lugares "muy concretos" como son Odesa y Zaporiyia, "dos puntos claves por donde podría venir esa ofensiva ucraniana, pero vamos a esperar", comenta.

"Una ofensiva hay que saber dónde se va a realizar, por donde, cómo y cuándo. Una ofensiva yo lo que espero es un ataque decisivo, porque una ofensiva para recuperar Bajmut pues no es significativo. Una ofensiva sería llegar por ejemplo a Mariúpol o atravesar el Niéper por la zona de Jersón".

¿Han intentado asesinar a Putin?

El general retirado, Rafael Dávila, también ha querido comentar este asunto. ¿Le da credibilidad Dávila a la versión de los rusos de que el ataque con drones fue un intento de asesinar a Vladimir Putin? "En absoluto", responde.

"Técnicamente es prácticamente imposible que desde Ucrania se haya lanzado un artefacto así (...) podría ser un ataque desde dentro de Rusia, de un grupo paramilitar", añade. "Creo que podría ser esto que todo el mundo llama de un ataque de falsa bandera", opina.

El presidente Zelenski se defiende diciendo que Ucrania "no tiene armas suficientes" para un ataque así y asegura que sus tropas están luchando en Ucrania. "No atacamos a Putin ni a Moscú, luchamos en nuestro territorio, estamos defendiendo nuestros pueblos y ciudades. No tenemos suficientes armas para hacer eso", explica Zelenski.