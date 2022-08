Gazprom informa que "es imposible" la vuelta de la turbina del Nord Stream 1 por las sanciones occidentales

La turbina necesaria para el pleno funcionamiento del gaseoducto Nord Stream 1 se encuentra días parada en la ciudad alemana de Colonia. Las autoridades rusas no han dado el permiso necesario para su entrada en el país. Desde Berlín acusan a Moscú del bloqueo de la entrega. Mientras, Gazprom ha informado que "es imposible" el retorno de la turbina por las sanciones de Occidente a Rusia por la guerra en Ucrania.

Olaf Scholz, canciller alemán, ha aseverado este miércoles tras una visita a la sede de Siemens en Muelheim an der Ruhr que "la turbina está lista" y que "no existen razones para no transportarla a Rusia. "No hay ninguna razón para el incumplimiento de los contratos de suministro de gas", ha agregado.

"Las sanciones de Canadá, la Unión Europea y Reino Unido, así como la incompatibilidad de la situación actual con los compromisos contractuales de Siemens, hacen imposible la llegada de la turbina 073 a la estación compresora Portovaya", ha explicado la empresa gasística rusa en su cuenta de Telegram. Cabe recordar que por la falta de la turbina, el Nord Stream 1 está funcionando al 20% de su capacidad.

Crece el temor a un corte en el suministro de gas

Todos los gobiernos de la Unión Europea (UE) se han puesto manos a la obra para cubrir sus reservas de gas ante el temor a un posible corte del suministro por parte de Rusia como consecuencia directa de las sanciones por la guerra en Ucrania. Y es que, Gazprom, ya ha suspendido el suministro a Letonia por "violaciones de las condiciones de selección de gas".

Letonia y las otras dos repúblicas bálticas, Estonia y Lituania, se negaron a aceptar la exigencia de Rusia de pagar el gas en rublos. A mediados de julio el Parlamento letón adoptó la decisión de prohibir totalmente la importación de gas del gigante ruso a partir del 1 de enero de 2023.

Rusiaha suspendido recientemente las entregas de gas a varios países de la UE, incluidos Polonia y Bulgaria. No obstante, Vladímir Putin insiste en que cumplirán con las obligaciones de contrato.