Rusia echa más leña al fuego y acusa a Estados Unidos de "irritar" a China, con la guerra en Ucrania de fondo

Las tensiones entre China y Estados Unidos por la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, se han desatado en un momento muy delicado, en plena guerra en Ucrania. El país liderado por Joe Biden está enfrentado a Rusia, uno de los grandes aliados de Xi Jinping.

La situación generada por la visita de la política americana a la isla taiwanesa podría tener sus consecuencias en el conflicto que se está viviendo en Ucrania. China es uno de los soportes del país ruso, y cualquier cosa puede pasar.

Taiwán es uno de los grandes objetos de conflicto entre el gigante asiático y Estados Unidos, principalmente porque este último es el mayor importador de armas de la isla y, por consiguiente, su mayor aliado en caso de que explote un supuesto conflicto armado con China.

Rusia carga contra Estados Unidos

Mientras tanto, el gobierno de Vladimir Putin no ha querido dejar pasar la ocasión para añadir más leña al fuego a la crisis entre chinos y estadounidenses. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha asegurado, este miércoles, que Estados Unidos ha querido "irritar" a China de forma deliberada.

"Es su deseo de demostrar a todos su impunidad para hacer lo que quieran", ha manifestado Lavrov sobre la visita de Pelosi a Taiwán, "no veo otra razón para crear tanta molestia y para irritar, sin que sea necesario, sabiendo lo que esto significa para el pueblo de China", ha añadido el jefe de la diplomacia de Moscú.

Precisamente, Lavrov se verá las caras con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus principales socios, que tiene lugar en Camboya.

De la misma manera, los representantes de ambos países compartirán sala en la reunión del Foro de Asia Oriental de este viernes, en la que también estarán presente el ministro de Exteriores de China, entre otros.

¿Reacción de China en el conflicto en Ucrania?

Aunque, de momento, China no ha hecho ningún movimiento relacionado con Ucrania, no le ha temblado el pulso en movilizar a su ejército en la zona costera más cercana a Taiwán. Una escalada de tensiones que no llega en el mejor momento y que podría salpicar, nuevamente, a los ucranianos.