El misnitro de Exteriores, José Manuel García-Margallo ha asegurado en Antena 3 que en estos momentos se está registrando y limpiando los edificios aledaños a la embajada española en Kabul. Dice que no tiene constancia de que haya ningún herido español pero no puede confirmar esta información hasta que no se finalicen los registros.

Preguntado sobre si el ataque se diría contra la embajada española en la capital afgana, el ministro ha respondido que los talibanes han informado en su página web que era contra una cada de huéspedes cercana. Insiste además en que el ministro de Interior afgano ha confirmado esta información.

Sobre el policía español fallecido, ha transmitido sus condolencias a su familia y ha explicado que tras el ataque se encontraba consciente, pero durante su traslado al hospital en una ambulancia ha fallecido.

Ha querido además transmitir seguridad sobre la situación de las tropas desplegadas en Afganistán. Asegura que las medidas de seguridad que tienen los militares y la embajada son máximas y que por el momento las decisiones que ha tomado su ministerio han sido acertadas.