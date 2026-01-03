Gan Pampols apunta a un pacto o una traición en la captura que sacude al entorno de Maduro

Las circunstancias que rodean la reciente captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, empiezan a generar dudas y análisis entre los expertos en seguridad internacional.

Francisco José Gan Pampols, especialista en geopolítica y estrategia, ha señalado en declaraciones a Antena 3 Noticias que el desarrollo de los hechossolo permite dos escenarios plausibles: un acuerdo previo con el propio régimen o una traición desde el núcleo más cercano al poder.

Según el analista y teniente, resulta difícil creer que una operación de este calibre pudiera llevarse a cabo sin resistencia, especialmente teniendo en cuenta el alto nivel de protección del objetivo. "Maduro ha permitido el ataque y ha pactado su captura o bien le han traicionado", afirma Gan Pampols, subrayando que cualquier otra hipótesis pierde consistencia desde el punto de vista estratégico.

Una seguridad diseñada para evitar capturas

Gan Pampols recuerda que la guardia personal que rodea a las principales figuras del chavismo ha sido históricamente entrenada y estructurada para impedir precisamente este tipo de situaciones.

Se trata, según explica, de un dispositivo de seguridad con formación especializada, apoyado en modelos de inteligencia extranjeros y concebido para responder con contundencia ante cualquier intento de detención o ataque.

"Una guardia de ese nivel no hubiera permitido una captura sin un grado de traición muy elevado", señala el experto, quien añade que, en un escenario normal, debería haberse producido un enfrentamiento con numerosas bajas.

La ausencia total de resistencia es, a su juicio, uno de los elementos más reveladores del caso.

La ausencia de bajas, una clave determinante

El especialista insiste en que el hecho de que no se hayan registrado víctimas durante la operación es prácticamente inexplicable.

¿Una decisión estratégica de Maduro?

Gan Pampols plantea además una tercera lectura vinculada directamente a la estrategia política del presidente venezolano.

Según el analista, Maduro podría haber considerado que su figura ya es prescindible, aunque siempre bajo condiciones. "Vale más por lo que calla que por lo que dice", apunta.

En cualquier caso, el experto concluye que los hechos no encajan con una operación convencional y que, tarde o temprano, saldrán a la luz detalles que confirmen si se trató de un pacto calculado o de una traición desde dentro del propio régimen.

