Borrell asegura que la detención de Maduro "abre una vía a la libertad" y no se podría haber efectuado "sin una colaboración interna"

Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea y exministro socialista, ha aportado su punto de vista sobre la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en suelo venezolano.

"Maduro era un dictador feroz, sanguinario, una persona que robó las últimas elecciones claramente", dice Borrell.

"Abre una vía a la libertad, pero es una violación del derecho"

"No cabe ninguna duda de que para el pueblo venezolano esto abre una vía hacia la libertad. También es claro que esto es una violación del derecho internacional", asegura el ex alto cargo de la UE.

"Lo que han hecho con Maduro lo pueden hacer con cualquiera"

"Lo que ha hecho EEUU hoy es poco más o menos que lo que hizo en Panamá hace unos cuantos años. Intervenir militarmente un país y secuestrar a su líder para someterlo a juicio en Estados Unidos".

"Eso no es nada nuevo, pero lo que sí es nuevo es la manera, la transcendencia política, la importancia que le dan los dirigentes americanos y la advertencia de que lo que han hecho con Maduro lo pueden hacer con cualquier otro si les conviene y les interesa", señala Borrell.

Borrell apunta a una colaboración interna para detener a Maduro

"Lo que ha ocurrido era muy previsible. Ya dije 'tengan cuidado con lo que va a pasar en Venezuela'. Era previsible que hubiera un bombardeo, lo que no lo era es que se llevaran a Maduro, eso no se puede hacer sin una colaboración desde el interior... Entrar y llevarse al presidente en plena noche, sin ni un solo disparo, sin causar ni una sola baja y sin una colaboración interna... sería creer en los milagros".

"Estados Unidos ya no es el aliado de Europa"

Borrell hablaba este mismo viernes en Espejo Público y aseguraba que Europa debería dejar de considerar a Estados Unidos como un aliado.

"No sé qué mas hace falta que haga Trump para que entendamos que Estados Unidos y Europa no son los aliados de ayer. Estados Unidos ya no es el mayor aliado de la Unión Europa y hay mucha gente que no quiere aceptar esta realidad", dijo el exministro.

EEUU gobernará Venezuela hasta que haya una "transición segura"

Así lo ha anunciado el propio Donald Trump durante una rueda de prensa ofrecida, poco después de publicar la primera foto de Maduro capturado, para ofrecer los detalles de la operación militar llevada a cabo en suelo venezolano.

"Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento en que podamos hacer una transición segura, adecuada y prudente", ha dicho el presidente norteamericano, quien dice estar "preparado para una segunda oleada" si fuera necesario.

Además, Trump también ha asegurado que "Maduro nunca más será capaz de amenazar desde Venezuela a un ciudadano estadounidense ni a nadie". "El dictador ya no está y la gente de Venezuela vuelve a ser libre", ha dicho.