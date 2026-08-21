El futuro de Meghan Markle: podría retomar su carrera como actriz en Reino Unido

Meghan Markle podría estar a punto de recuperar una faceta profesional que dejó atrás hace casi una década. La duquesa de Sussex habría recibido una oferta para participar en un nuevo proyecto como actriz en Reino Unido, una posibilidad que, según informaciones publicadas en Australia, estaría relacionada con el regreso de la pareja al país.

Aunque por ahora no se han confirmado oficialmente ni el proyecto ni el papel que podría interpretar, fuentes cercanas a Meghan y al príncipe Harry no han desmentido los informes. De hacerse realidad, supondría el regreso de la duquesa a la interpretación después de años centrada en su vida familiar, sus proyectos empresariales y su actividad pública.

Su regreso a la interpretación

El nombre de Meghan Markle quedó ligado durante años a Suits, la exitosa serie estadounidense de drama legal en la que interpretó a Rachel Zane, una abogada, durante siete temporadas. Su último episodio se emitió en 2018, poco antes de que contrajera matrimonio con el príncipe Harry.

Tras la boda, Meghan decidió poner en pausa su carrera como actriz. En aquel momento explicó a la BBC que no entendía aquella decisión como una renuncia, sino como el comienzo de "un nuevo capítulo" en su vida.

Ahora, casi una década después, ha vuelto a aparecer ante las cámaras. La duquesa participa con un cameo en la próxima comedia Close Personal Friends, protagonizada por Lily Collins y Brie Larson, donde se interpreta a sí misma.

Una oportunidad que podría ser muy lucrativa

Un regreso a la actuación podría abrir una nueva vía de ingresos para Meghan, que en los últimos años ha desarrollado diferentes proyectos alejados de la interpretación.

Entre ellos se encuentra As Ever, su marca estadounidense dedicada al estilo de vida y la cocina. Según la BBC, la duquesa pretende seguir ampliando el alcance internacional de este negocio pese a establecerse en Reino Unido.

Harry, pendiente de las costas judiciales

Mientras Meghan podría afrontar una nueva etapa profesional, el príncipe Harry espera conocer este viernes cuánto tendrá que pagar junto a otros demandantes de alto perfil por las costas de una batalla legal que no salió adelante contra el editor del Daily Mail.

La cifra supondrá un nuevo capítulo en los enfrentamientos judiciales que el duque ha mantenido con distintos medios británicos en los últimos años.