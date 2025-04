Francia asegura que está mejor preparada que España para evitar un apagón eléctrico masivo

Un apagón eléctrico masivo dejó a oscuras a la península, y sur de Francia. Durante cinco segundos, se produjo una "pérdida súbita" de 15 gigavatios de la red eléctrica, equivalente al 60% del consumo eléctrico de la Península Ibérica. El primer ministro de Industria y Energía francés, Marc Ferracci, descarta que en su país se pueda dar un incidente de tales consecuencias, asegurando que su país está mejor preparado que España para evitar apagones como el del lunes.

Subraya que en Francia el impacto del corte de luz en la península no ha afectado tanto en el país galo, sino que ha sido mínimo. Sobre los rumores generados sobre el origen, el político apunta que aunque "no se excluye nada, esa hipótesis que floreció en las primeras horas del apagón no me parece que sea la hipótesis privilegiada", refiriéndose a un ataque cibernético.

"Es mucho menos probable porque tenemos un cierto número de mecanismos que permiten paliar ese problema", compara Ferracci el impacto en su país con el que ha ocurrido en España. Además ha añadido que Francia cuenta con mecanismos "para protegernos contra ese tipo de fenómenos"

Como ejemplo para dar valor a sus palabras ha hecho alusión a un apagón en 2006 que "afectó a una parte, pero sólo a una parte de la población", a unos 15 millones de personas. Para un buen funcionamiento del sistema eléctrico hay que tener "margen de maniobra" y "pilotabilidad", comentaba. Se centra en la producción eléctrica francesa: la energía renovable, y la nuclear que representa el 70%, definiéndola como "una energía pilotable".

Entre las 12:30 horas y 13:30 horas la interconexión entre Francia y España quedó suspendida, restableciéndose a la noche tras transitar un volumen de electricidad a España: "Nuestros equipos están movilizados para ayudar a reabastecer gradualmente a nuestros vecinos con 1.400 MW", informaba el gestor de la red de transporte de electricidad en Francia, RTE.

Se llegaron a exportar hasta 2.000 megavatios, el máximo que permiten las infraestructuras actuales. Desde las 18:00 horas y hasta las 20:00 horas entraron a nuestro país por las interconexiones francesas. Aunque a partir de esa hora, la cantidad se redujo a menos de 1.000 megavatios hasta las 08:00 horas de este martes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com